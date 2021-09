Najat el Hachmi: "Si hay 'literatura de mujeres', va a ser la hegemónica"

Segovia, 17 sep (EFE).- La escritora catalana Najat el Hachmi ha rechazado que exista la "literatura para mujeres" pero ha señalado que, de haberla, esta va a ser "la hegemónica" en un futuro, puesto que en la actualidad se vive "un cambio de paradigma impresionante" en el que la mayoría de lectoras son mujeres.

La ganadora del último Premio Nadal por su obra 'El lunes nos querrán' ha reflexionado sobre esta cuestión con la periodista, presentadora de televisión y también novelista Sandra Barneda en una conversación conducida por Jesús García Calero, redactor jefe de Cultura y Espectáculos del diario ABC.

Ambas autoras han rechazado el concepto de "literatura de mujeres" o "para mujeres" y, al respecto, El Hachmi ha señalado: "Yo aceptaré que hay literatura de mujeres cuando alguien acepte que hay literatura de hombres".

En su opinión, hay un tipo de libros escritos por hombres que son "masculinos, en el mal sentido de la palabra", y no por ello la sociedad los cataloga como "literatura de segunda": "De hecho, algunos de ellos están en los primeros puestos de los considerados como literatura en mayúsculas", ha añadido.

Ha subrayado que nos encontramos ante "un cambio de paradigma impresionante" porque la mayoría de lectores ahora son lectoras: "Si hay literatura de mujeres, va a ser la literatura hegemónica, va a ser la que se va quedar", ha opinado.

"Las mujeres no hemos tenido acceso, hemos tardado mucho en tener acceso a la educación, al saber y, por lo tanto, a las posibilidades de poder realizar cualquier profesión, incluida la escritura. Entonces vamos como con 2.000 años de desventaja, y creo que nos estamos poniendo bastante al día, en pocas décadas", ha comentado.

La escritora, de origen marroquí, ha negado que exista una literatura masculina o femenina porque hay escritores de ambos sexos "de muchos tipos", pero ha añadido que las mujeres también quieren leer sobre temas que los hombres no.

"De esto, el escritor hombre, si es mínimamente avispado, se dará cuenta, y se adaptará al nuevo contexto, y el que no, va a pasar a ser una subcategoría... pero lo que no tiene sentido es representar solo a la mitad de la humanidad", ha declarado.

"Que solo escriban y tengan la capacidad de contar historias y representar, y representarnos a nosotras incluso, ellos... eso se acabó, es un cambio irreversible", ha concluido.

Sandra Barneda, que ha presentado programas de televisión como 'Gran Hermano VIP' o 'La isla de las tentaciones' y en su faceta de escritora quedó finalista del Premio Planeta el año pasado con su última novela 'Un océano para llegar a ti', también ha rechazado el término "literatura para mujeres" porque, en su opinión, busca "rebajar" a las creadoras.

"Yo he compartido mesa con escritores hombres y a él no le han preguntado por esto, y me he sentido que te coloca en otro lugar, porque, ¿Por qué no se inventó la literatura para hombres? ¿Porque esta es para todo el mundo y la de mujeres sólo para mujeres", ha cuestionado.