Najwa Nimri: Me gustaría hacer una comedia, un biopic y una película de época

Sitges (Barcelona), 10 oct (EFE).- La actriz Najwa Nimri, que ha recibido en el Festival de Cine Fantástico de Sitges el Gran Premio Honorífico en reconocimiento a su carrera, ha confesado que le gustaría "hacer una comedia, un 'biopic' (film que trata de la biografía de una persona) y una película de época".

En una conferencia de prensa este sábado, la actriz (Pamplona, 1972) ha evocado en Sitges las películas por las que es más recordada, filmes relacionados con el género como "Abre los ojos", "Los amantes del círculo polar", "Fausto 5.0", "Verbo" o "Quién te cantará" y ha elogiado el certamen barcelonés por ser uno de los pocos lugares donde "coinciden creatividad y entretenimiento".

Nimri ha rechazado que sólo haga "papeles de mala" y ha matizado que, en todo caso, le dan "papeles de villana que acaban alargándose en el tiempo", algo a lo que ha encontrado una explicación: "Mis ángulos de la cara ante la cámara salen y me convierto en una cosa; cuando me filman, doy de mala y por eso me toca hacer más papeles de malvada".

En su descargo ha dicho que ha hecho otras películas en las que se alejaba de ese perfil, como "Lucía y el sexo" o "Los amantes del círculo polar".

Asegura que ha trabajado en muchos registros diferentes menos en tres, que espera poder inaugurar pronto: "Me encantaría hacer una comedia familiar, una película de época y un 'biopic' de alguien de aquí", aunque no ha querido precisar de quién. "Es algo de lo que no puedo hablar pero que estamos mirando con mi representante".

Su deseo de hacer una comedia viene de que en la vida real es "una payasa, pero a lo mejor no funciona bien ante la cámara" y, de hecho, ha recordado que "la gente que hace buenas comedias luego son en la vida real muy serios".

Nimri se ha extendido en sus elogios al festival de Sitges al decir que "muchas películas interesantes, independientes y creativas han pasado por aquí como 'Climax', 'Hard Candy' o 'Suspiria'".

Cuando le han preguntado por el futuro desarrollo de su papel de la inspectora Alicia Sierra en la exitosa serie televisiva "La casa de papel", Nimri ha respondido: "No puedo hablar mucho, pero sí puedo decir que tiene que ver con Sitges; lo que estoy rodando ahora va a un extremo bueno, bueno, a unos monstruos buenos".

Ha asegurado que tiene más proyectos pero la evolución de la pandemia determinará "y se irá viendo".

Según su propia experiencia, "rodar ahora es duro y estas condiciones serán sostenibles para los equipos durante un tiempo limitado".

Y ha añadido: "Mi nuevo proyecto es respirar, porque seguramente volver a la vieja normalidad no creo que sea posible".

Nimri no ha querido desligar su carrera de actriz de la de cantante: "Me siento ante todo persona, y la voz y el cuerpo forma parte de lo mismo; hago canciones, que a veces me dan de comer, pero al final la voz es una herramienta fundamental para un actor".

La actriz de "Una habitación en Roma" ha hecho suyas las palabras que un día le dijo Leonor Watling, "Lo raro es hacer solo una cosa", a lo que ha añadido con sorna: "Lo normal es tocar un poco de guitarra, de piano, un poco de todo, pero mal".

Jose Oliva.