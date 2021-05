Najwa Nimri será la narradora de "Insiders", el misterioso reality de Netflix

Madrid, 12 may (EFE).- La actriz Najwa Nimri ("La casa de papel", "Vis a Vis") será la narradora de "Insiders" el primer reality de Netflix en España del que todavía no se conocen detalles y cuyo casting permanece abierto.

"No se nos ha ocurrido nadie mejor para guardar un secreto". Con este titular la plataforma ha enviado este miércoles un escueto comunicado en el que confirma el fichaje de Nimri, "una narradora tan impredecible como el ADN de Insiders".

"Insiders" es un programa en el que el espectador descubrirá una nueva forma de contar la realidad, una innovadora experiencia televisiva en la que un grupo de personas anónimas se ha apuntado a un casting masivo, que además sigue abierto, sin tener la menor idea de lo que les espera. Es una de las máximas de Insiders. Y, cuando lo sepan, si lo cuentan, están fuera", ha explicado el comunicado. La última fase del casting tendrá lugar en Madrid en el mes de mayo.

Producido por iZen para Netflix, "Insiders" contará con un total de 60 cámaras, 23 de ellas de calidad cinematográfica, para filmar "este experimento televisivo donde cualquier cosa puede pasar", cuyo premio final asciende a 100.000 euros.

El nuevo formato se unirá a otros programas de telerrealidad de éxito de la plataforma como "The Circle", "Love is blind" o "Too Hot To Handle".

"Insiders" fue el primer reality anunciado en España aunque la plataforma informó posteriormente que se van a rodar dos más: "Amor con fianza", un programa presentado por la cantante Mónica Naranjo que pondrá a prueba la relación y la confianza de seis parejas en un lugar exótico, y otro protagonizado por la modelo, empresaria y bailarina Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo e "influencer", con 24 millones de seguidores en Instagram.