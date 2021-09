Natalia Martín gana el III Premio Edelvives de ilustración

Madrid, 30 sep (EFE).- La ilustradora madrileña Natalia Martín Ranera se ha alzado hoy con el III Premio Internacional de Ilustración Edelvives, dotado con 7.500 euros, por el uso de un "lenguaje simbólico que se sirve de los objetos para narrar los estados psicológicos de los personajes".

Según ha informado esta mañana la editorial Edelvives, Martín ha resultado ganadora por unanimidad de este premio, con el que verá materializada su obra en un libro, tras el análisis de los 13 trabajos seleccionados como finalistas.

Así, el jurado ha seleccionado la obra de la madrileña por tratarse de ilustraciones de "fuerza expresiva surrealista": "En su propuesta, la ganadora construye distintos niveles de lectura, que acompaña de atmósferas sugerentes, cuyo fin es incitar al lector a reflexionar más allá de las meras formas y colores".

Asimismo, el jurado ha destacado de este trabajo "la composición, el magnífico uso de la paleta de color y el dominio de una técnica que recurre al impacto de la extrañeza para captar la atención del observador".

En palabras de la galardonada, este premio "no podría llegar en mejor momento", ya que los dos últimos años han sido para ella "muy duros".

"He perdido a las dos personas más importantes de mi vida, mi padre y mi madre, dos seres magníficamente humanos que precisamente me transmitieron ese amor tan grande que llevo dentro por el arte y por la literatura. Mi padre solía decirme 'hija, un libro es un tesoro', y yo he convertido ese tesoro en mi mundo secreto lleno de imágenes, personajes y sueños", ha expresado..

Nacida en 1994 en Madrid, Martín estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense y completó sus estudios con un máster en Diseño y Dirección Artística en la escuela Trazos de Madrid y un máster de Producción Artística en la Universidad Politécnica de Valencia.

Ha sido seleccionada en el Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid y en la exposición "Babalunga i Kamalongos" de la Feria Ilustrada de Babakamo en Valencia, entre otros.

El jurado de esta edición ha estado presidido por la jefa de Ediciones de Literatura del Grupo Edelvives, Violante Krahe, y ha estado integrado, entre otros, por María José Aoiz, jefa del departamento de Diseño y profesora de proyectos de ilustración de Artediez; Teresa Duran, especialista en ilustración, o Javier Zabala, ilustrador.

Por otra parte, la editorial Edelvives ha concedido una mención especial a Christa Soriano Michel (Barcelona) por "el trabajo de las figuras y los espacios en una propuesta coherente y sólida".