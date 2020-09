Natanael Cano y sus "corridos tumbados", la revolución del regional mexicano

Los Ángeles (EE.UU.), 9 sep. (EFE).- A sus 19 años Natanael Cano ha llamado la atención del mundo musical con su propio género, el "corrido tumbado", una variante del estilo regional con la que se ha convertido en el primer mexicano reconocido como artista del mes por el programa de talentos de Apple Music.

Cano es el nuevo músico destacado por Apple Music Up Next, un programa destinado a descubrir estrellas emergentes que en años anteriores adelantó varios de los talentos más importantes de la actualidad como Billie Eilish, Bad Bunny, Megan Thee Stallion, Clairo o Khalid.

"Estoy súper contento de que muchas personas conozcan los corridos tumbados y se adentren en el regional mexicano", afirmó Cano en una entrevista con Efe tras conocer la noticia.

CORRIDO TUMBADO: LA UNIÓN DEL TRAP CON EL SONIDO REGIONAL

El joven de Sonora (México) es el creador de una corriente que él mismo llama "corrido tumbado", con canciones que se inspiran en los sonidos tradicionales pero que incorporan letras y adornos de otros géneros como el hip-hop y, más concretamente, el trap.

"El 'corrido tumbado' es música regional mexicana pero con el sonido de la nueva generación que le metimos los jóvenes", definió.

Según Cano, las letras de sus canciones "hablan sobre su vida, experiencias a nivel personal o de sus amigos".

Si durante varios siglos el corrido tradicional puso ritmo a tragedias diarias, conflictos e incluso historias de crimen con subgéneros como el "narcorrido", Cano impulsó una revolución de este género con referencias, a veces explícitas, más típicas del rap, hip-hop, y la música urbana estadounidense.

La fusión de ambos mundos nació en Los Ángeles (EE.UU.), donde el músico llegó para dar un impulso a su talento.

"Antes y hasta la fecha, Los Ángeles era el lugar donde se encontraba a los artistas y a las empresas de música. Salí de Sonora para encontrar esa oportunidad y la agarré", recordó.

Aunque México siempre está presente, incluso en las portadas de sus discos, porque "aunque le escuchen internacionalmente", siempre será su país "número uno", afirmó.

LLAMÓ LA ATENCIÓN DE BAD BUNNY: "ES LA NUEVA ERA DE LA MÚSICA MEXICANA"

Mientras el nombre de Natanael Cano ha sonado en los últimos meses por varias controversias, uno de sus mayores éxitos lo firmó junto al puertorriqueño Bad Bunny, la sensación internacional que cuando conoció los "corridos tumbados" quedó impresionado por su estilo.

"Nata es un talento genuino y es puro corazón… algo que a menudo falta en la industria de la música hoy en día. Él representa la nueva era de la música mexicana", destacó Bunny en la presentación de Cano.

Bunny y Cano colaboraron en el remix de "Soy el Diablo", una unión entre el presente y el futuro de la música latina que, además, aunó talento mexicano y de Puerto Rico.

"Quiero que más artistas grandes y urbanos se apunten conmigo a grabar corridos tumbados", afirmó Cano.

UNA LISTA QUE INCLUYE A BILLIE EILISH, JESSIE REYEZ Y LUNAY

Con su selección en el programa Apple Music Up Next, Cano se une a una lista que puso en el foco las carreras de talentos como Billie Eilish, Khalid, H.E.R. y los latinos Bad Bunny, Jessie Reyez y Lunay, antes de la explosión de su éxito.

La plataforma del gigante tecnológico asegura que Cano supera las 300 millones de reproducciones en Apple Music desde su debut en la plataforma el año pasado y que es el artista regional mexicano número uno de su catálogo.

Pronto actuará en el programa televisivo "Jimmy Kimmel Live!" mientras prepara nueva música.