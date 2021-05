Navarra, invitada en la próxima edición del Festival de Almagro

Madrid, 13 may (EFE).- Navarra será la Comunidad Autónoma invitada de la 44 edición del Festival de Almagro (Ciudad Real), la cita teatral internacional que se celebrará del 1 al 25 de julio en la localidad manchega.

Siguiendo así el camino iniciado en 2020 por la Comunidad Valenciana, la comunidad foral asistirá como invitada a la próxima edición del Festival de Almagro, "lo que supone una apuesta por la descentralización del Siglo de Oro y por escuchar las voces de otros territorios de la nación cuyas miradas sobre esa época dorada son diferentes", según explica la organización en una nota.

La música, la danza, la mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, la mística, Sor Juana Inés de la Cruz y Fray Luis de León, entre otros, serán algunos de los protagonistas indiscutibles del programa.

"Estamos convencidos de que la sabia visión que Navarra tiene del Siglo de Oro dejará una fuerte impronta en la vida del Festival y en su posterior trayectoria, así como constancia de su rico pasado patrimonial y su actual talento artístico y cultural", añaden.

La nueva edición de este festival presentará su programación completa el próximo 25 de mayo en un acto que tendrá lugar en la residencia de la Embajada de España en Lisboa, Portugal.

Este año, y tras realizar una versión especial en 2020 debido a la pandemia, recupera días de exhibición, su carácter internacional y acogerá actividades en los siguientes espacios: Corral de Comedias, Teatro Adolfo Marsillach, AUREA, Teatro Municipal, Palacio de los Oviedo, Fúcares, Iglesia de San Blas y Palacio de Valdeparaiso.

Los certámenes Barroco Infantil y Almagro Off se realizarán en formato "on line" y no se llevarán a cabo actividades donde no haya un control de aforo, como la Plaza Mayor o las ermitas, debido a razones sanitarias.