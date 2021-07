Needcompany revisa la violencia de Shakespeare en "Billy's Violence"

Barcelona, 6 jul (EFE).- La cara más violenta de las obras de Shakespeare es el centro de "Billy's Violence", la nueva creación de la compañía Needcompany, que el prestigioso director belga Jan Lauwers presenta el próximo día 8 en estreno mundial en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) de Barcelona, dentro del Festival Grec.

A partir de diez tragedias de Shakespeare, el especialista en el autor británico e hijo de Jan Lauwers, Victor Lauwers, ha construido un texto original dividido en diez capítulos, cada uno de los cuales lleva el nombre de un personaje femenino, según ha explicado este martes el dramaturgo.

"Cuando trabajaba en 'Otelo' me di cuenta que me interesaba más el personaje de Desdémona por su vulnerabilidad y su amor incondicional, así que ese capítulo lo llamé 'Desdémona', y a partir de ahí me fue pasando lo mismo con las otras tragedias de Shakespeare", ha aclarado Victor Lauwers.

"He preferido centrarme en la violencia de la intimidad que en la violencia de la guerra -ha añadido-, quizás porque trabajé el texto durante la primera etapa de la pandemia, en pleno confinamiento, y me sentía muy solo".

"De alguna manera, 'Billy's Violence' lleva a Shakespeare a un nivel casero -ha apuntado Jan Lauwers-, porque los personajes se preguntan si no somos capaces de amarnos entre nosotros, ¿cómo vamos a poder parar una guerra?".

Un texto que Lauwers pone en escena con una propuesta multidisciplinar, en la que, tal como ha señalado el actor catalán Nao Albert, "los interpretes bailamos, cantamos, actuamos y hacemos un poco de todo, con un lenguaje escénico innovador, que en España y en Cataluña se ve poco".

"Hay que venir al teatro con la mente abierta -ha advertido el director belga-, porque los conocedores de Shakespeare no encontrarán las famosas frases del autor, y quienes no lo conocen también se pueden sentir sorprendidos".

Needcompany es un referente de la escena europea que se fundó en 1986 de la mano de Jan Lauwers y Grace Ellen Barkey, a los que se unió Maarten Seghers en 2001.

Desde sus inicios ha sido una empresa internacional, multilingüe e innovadora, que "sigue renovando y buscando nuevas formas escénicas", según el director del Festival Grec, Cesc Casadesús, que coproduce la pieza junto a Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Teatro Central de Sevilla y Les Salins-Scène Nationale de Martigues.

Ocho intérpretes de diferentes nacionalidades trabajan en este montaje, que alterna el catalán y el inglés, y que se verá con subtítulos.

"Cleopatra era una mujer muy culta que hablaba siete idiomas y Antonio era mucho menos ilustrado -ha apuntado Jan Lauwers-. En la obra buscan un idioma en el que entenderse y eso nos lleva a hablar de la incomunicación".

La música de Martin Seghers juega un papel muy importante en la pieza, según ha afirmado el propio compositor, que en esta ocasión ha optado por prescindir del directo y utilizar grabaciones, porque "la obra trabaja la intimidad humana y requiere un escenario desnudo, donde los personajes estén en el centro".

Tal como ha concluido Victor Lauwers, "Billy's Violence" es "un espectáculo controvertido y provocador, a partir de las tragedias de Shakespeare, desde 'Macbeth' hasta 'El rey Lear', con Ofelia, Cordelia, Cleopatra y otros personajes femeninos muy interesantes en el centro".