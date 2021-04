Netflix compra la serie documental de Kanye West, según Billboard

Los Ángeles (EE.UU.), 06 abr. (EFE).- Netflix ha comprado una serie documental que narra la vida del rapero Kanye West durante los últimos 20 años, según confirmaron este martes fuentes citadas por la revista musical Billboard y el medio televisivo The Wrap.

La plataforma de "streaming" no ha confirmado oficialmente el estreno, que se prevé para este otoño, y tampoco se conoce el título definitivo de la serie, por la que habría pagado más de 30 millones de dólares de acuerdo con Billboard, el medio musical de referencia en Estados Unidos.

El proyecto está dirigido por la pareja de directores Coodie and Chike, especializados en videos musicales y colaboradores de West en los sencillos "Through The Wire" y "Jesus Walks".

Los cineastas han documentado la vida del rapero desde principios de los años 2000, en pleno ascenso a la fama antes de consolidarse como uno de los mejores artistas de la década, con discos tan importantes del hip-hop como "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (2010) o "Yeezus" (2013).

Asimismo, se espera que el proyecto explore las polémicas protagonizadas por el artista, desde su enemistad con Taylor Swift -tras interrumpir su discurso mientras recogía un premio-, a su admiración por el expresidente Donald Trump (2016-2021), a quien visitó en la Casa Blanca.

Se desconoce si el documental también mostrará escenas de la candidatura a la presidencia de EE.UU. que el rapero lanzó a mediados de 2020, acompañada de una surrealista campaña por la que solo figuró en las papeletas de un puñado de estados al no cumplir con los plazos de registro en la mayoría de territorios.

En febrero, la mujer de West, Kim Kardashian, pidió formalmente el divorcio poniendo final a un mediático matrimonio de seis años que ha hecho una fortuna de 2.000 millones de dólares gracias varios programas televisivos.

La última etapa de West, marcada por un comportamiento errático, se ha asociado al trastorno de bipolaridad que sufre, según ha explicado su familia en anteriores ocasiones.