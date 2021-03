Netflix estrenará “El inocente” de Oriol Paulo el próximo 30 de abril

Madrid, 4 mar (EFE).- La esperada nueva serie de Oriol Paulo, “El inocente”, protagonizada por Mario Casas, Aura Garrido, José Coronado y Alexandra Jiménez, ya tiene fecha de estreno, el próximo 30 de abril, según ha informado este jueves Netflix en un comunicado.

La plataforma publicó hoy el tráiler de la miniserie original de ocho episodios creada por Paulo (“Durante la tormenta”, “Contratiempo”, “Los ojos de Julia”) en el que, con música de la cantante española Rosalía, los cuatro protagonistas se presentan.

La serie es la adaptación del "best seller" de Harlan Coben ("No hables con extraños", "Safe", "Bosque adentro") y está producida por Sospecha Films y Think Studio para Netflix.

Es un thriller cuya trama principal se centra en Mateo (Mario Casas) y Olivia (Aura Garrido), un matrimonio que tendrá que rehacer su vida por segunda vez tras recibir una perturbadora y sorprendente noticia.

Una noche hace nueve años, Mateo se vio involucrado en una pelea y accidentalmente terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora, nueve años después, intenta empezar de cero con Olivia, su esposa.

Una inexplicable llamada desde el móvil de Olivia mientras ella está de viaje desconcierta a Mateo, que comenzará una frenética carrera por descubrir la verdad. Su inocencia será cuestionada de nuevo, esta vez por Lorena (Alejandra Jiménez), una inspectora de policía investigando un caso de suicidio.

Completan el reparto otros actores como Martina Gusmán, Kimmy Dale, Juana Acosta o Gonzalo de Castro, entre otros. Entre los productores ejecutivos de la serie están el propio Oriol Paulo, Sandra Hermida y Belén Atienza -habituales del equipo de J.A. Bayona-.