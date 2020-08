Neto Bernal arranca su carrera musical con nominación a los Premios Juventud

México, 13 ago (EFE).- Si algo caracteriza al cantante mexicano Neto Bernal es su capacidad de adaptarse y de aprender cosas nuevas. Desde que comenzó su carrera en la música con seriedad ha aprendido a componer y a tocar la guitarra y a tres años de su debut celebra su primera nominación a los Premios Juventud.

"Estaba aquí como todos en cuarentena tocando la guitarra porque me juntaron en una reunión y me dieron la noticia. Me tomó totalmente de sorpresa, hace tiempo, desde que inicié mi carrera, tenía la fe de tener esto algún día", contó a Efe el mexicano, que se encuentra nominado a la categoría de La Nueva Generación Regional Mexicano por la canción "Si quieres".

Bernal compite con artistas como Álex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, Carin León, Grupo Firme y Natanael Cano, quienes buscarán quedarse con el título también.

Sin embargo, el joven originario de Mexicali ya se considera un ganador por el simple hecho de haber sido nominado.

"Yo creo que hay mucho talento por donde quiera, mis compañeros que están nominados son muy talentosos y es un gusto compartir estos grandes pasos en nuestra carrera", dijo.

Desde su punto de vista, esta nueva generación de música regional mexicana está llena de variedad pero sobre todo de identidad.

"Cada quien tiene su estilo, su manera de interpretar y de expresar su arte y es muy respetable, yo los sigo (a los nominados) y nadie se parece, eso es padre (bueno)", comentó.

Neto también admira a los grandes, asegura que los personajes que lo inspiraron a convertirse en cantante son figuras como Juan Gabriel, Joan Sebastian o Vicente Fernández, y es precisamente su versión de "Si quieres" de Juan Gabriel el tema que le abrió la puerta a los Premios Juventud que se celebran hoy en Miami.

Neto además contará con una participación en los premios y aseguró que es un paso más sobre lo que visualiza en su carrera, pues los artistas mencionados no solamente lo inspiran con su música sino también con su gran trayectoria y está decidido a seguir sus pasos.

"Una nominación es algo muy importante para un artista, creo que es como una felicitación, un premio a tu carrera, en las plataformas digitales o en la radio, creo que todo esto suma a mi carrera", mencionó.

APRENDE DE TODO

Neto comenzó su carrera profesional en el 2017 y desde entonces no ha parado. Aunque se dio a conocer por sus versiones de temas de otros artistas, sus ganas de sobresalir lo llevaron a componer su propia música y a aprender a tocar un instrumento.

"Yo no componía ni tocaba la guitarra pero soy un joven que si veo que eso le va aportar a mi carrera me pongo a estudiar. Me propuse tocar la guitarra y de rápido aprendí, a veces me mandaban canciones que no eran mi estilo y no me llegaban tanto y me dije: en lugar de 'ponerme los moños' (quejarme) por qué no me pongo a componer e hice mis primeras canciones", recordó.

A partir de ese momento Neto no dejó de componer y tras escribir "Con una sonrisa" (2017) y "Después de hoy" (2020), ya prepara un tercer disco con canciones que él ha compuesto en el confinamiento provocado por pandemia de la COVID-19.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.