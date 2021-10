Nil Moliner canta la alegría del fin de la pandemia en su segundo disco

Barcelona, 22 oct (EFE).- La alegría de volver a salir de fiesta, la euforia de saber que te puedes mover libremente o la emoción de reencontrarse con los amigos son algunos de los sentimientos que expresa Nil Moliner en "Un secreto que gritar", el álbum que hoy saca a la luz.

Ser capaz de encontrar siempre el lado positivo es el rasgo predominante de la personalidad y la música de Moliner, por eso no es extraño que la pandemia haya reforzado una de sus creencias íntimas: "Hay que ser consciente de todas las cosas buenas que tenemos", ha dicho en una entrevista con Efe.

El confinamiento sorprendió a Moliner a punto de iniciar la gira de su primer disco, "Bailando en la batalla", y "fue muy duro" tener que decir a todo el equipo que se quedaban en casa.

Por eso, la vuelta a los escenarios ha sido un gran alegría que le ha permitido vivir momentos muy emotivos, que ha reflejado en su segundo álbum.

"Es un disco muy autobiográfico -ha asegurado-, en el que hablo de cosas personales que quiero compartir con la gran familia que somos todos los que nos encontramos en los conciertos".

El primer tema del disco se titula "Libertad" y refleja "esa euforia que tienes cuando te sientes libre. La canción surgió un día que estaba en equilibrio y al sacar la mano por la ventanilla del coche pensé que este magnífico momento se merecía una canción", ha explicado.

Curiosamente, este tema no lo compuso tras la pandemia, sino antes, pero, ha dicho, "ha adquirido otra dimensión después de todo lo que ha pasado".

Otro de los temas del disco es "Me quedo", que transmite "la alegría de salir de fiesta" y en el que, junto a Ana Mena, anima al publico a bailar.

"Es algo que no hemos podido hacer en mucho tiempo y lo hemos echado de menos, porque no hay nada como disfrutar de la noche, de los amigos y del baile", ha añadido.

Los ritmos latinos son los que invitan a bailar en "Me quedo", igual que en "Se me va", pero también hay otros muchos estilos en el disco: "Idiotas" es más rock; "El aire que me mata" pop; "Solo" tiene toque electrónico, y "Olvidaremos" se acerca al góspel.

"Es un disco variado, porque me gusta experimentar con diferentes sonidos. No me quiero casar con nadie", ha confesado el artista, que ha encontrado en esa mezcla de estilos su fórmula del éxito.

El proyecto musical de Nil Moliner ha crecido mucho desde que se dio a conocer por su participación en "Operación Triunfo" y su tema "Sale el sol".

Canciones posteriores han sido todavía más virales, como "Soldadito de hierro" (triple disco de platino) o "Mi religión (doble disco de platino).

Además, suma más de siete discos de oro por temas como "El despertar", "Esperando", "Hijos de la tierra" o "Sin tu piel", y su primer disco, "Bailando en la batalla", fue disco de oro y número uno de las listas durante su primera semana de lanzamiento.

Su nuevo reto es llenar estadios, y el próximo 4 de marzo iniciará una gira llamada "Nuestra locura tour", que empezará en el Navarra Arena y pasará por el Palau Sant Jordi, el WiZink Center de Madrid y el Bilbao Arena Miribilla.

Moliner ha reconocido que está "enganchado" a los conciertos y que se dedica a la música "por los directos", pero lo de los grandes estadios le impresiona y ha confesado que tiene tanta ilusión como miedo.

De todas maneras, está seguro de que disfrutará como lo ha hecho en los más de 50 conciertos que ha ofrecido desde que acabó el confinamiento.

"Aunque haya sido con restricciones y la gente sentada, ha sido muy emocionante -ha afirmado- y los últimos, con la gente de pie, han sido increíbles. He llorado de emoción".

Rosa Díaz