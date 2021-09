Nominación a Patria y vida en Latin Grammy es al pueblo cubano, dicen autores

Miami, 28 sep (EFE).- Las dos candidaturas obtenidas en los premios Latin Grammy por la canción "Patria y vida", el "himno" de las protestas en Cuba, desataron este martes la alegría entre sus autores e intérpretes y figuras del exilio cubano en Miami.

"¡Por primera vez en la historia que el pueblo de Cuba está nominado a los Latin Grammy! ????", escribieron en Twitter Alexander Delgado y Randy Malcom, componentes del dúo Gente de Zona, que participó en la grabación de la canción junto a Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky.

"No es una nominación a nosotros, los artistas, es una nominación al pueblo de Cuba", dijo Gente de Zona.

Patria y vida", que salió a la luz en febrero pasado y se convirtió en la "banda sonora" de las protestas que estallaron en Cuba en julio, como dijo Yotuel Romero, está nominada en las categorías Mejor Canción Urbana y Canción Del Año, según anunció hoy la organización.

Uno de sus intérpretes, el rapero Mikael Osorbo, El Osorbo, está preso en Cuba desde julio.

En unas declaraciones a Efe la opositora Rosa María Payá subrayó que "Patria y Vida es la canción del año, y es fantástico que la industria de la música lo reconozca".

"No solo por el valor de la música, la poesía y la interpretación de seis maravillosos músicos cubanos, sino porque trasciende el mundo del entretenimiento para hablarle a las conciencias del pueblo cubano y de los ciudadanos el mundo", subrayó.

Según Payá, "Patria y Vida hace lo que el arte está llamado a ser: conciencia de la sociedad y por tanto también un factor de cambio".

"Sus intérpretes en la isla como Maikel Osorbo, hoy en prisión, están pagando las consecuencias y la solidaridad entre sus colegas es fundamental", subrayó.

El Funky, otro de los músicos de "Patria y vida" , se declaró "feliz con esta gran noticia" en un mensaje en Twitter en el que mencionó a El Osorbo y al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al periodista Esteban Rodríguez, ambos presos en Cuba.

El video de "Patria y vida", que salió en febrero, ha tenido hasta ahora más de 8,4 millones de visualizaciones

La letra condena los más de 60 años de "represión" y de "dignidad pisoteada" en Cuba, les dice a los que mandan en el país desde hace más de 60 años que "ya se acabó" y hace votos por un "nuevo amanecer".

Desde el título, la antítesis del lema "Patria o muerte" del régimen, hasta la última palabra, la canción es abiertamente contraria al Gobierno de Cuba y a sus políticas.

"No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida", dice la canción.

En el premio Latin Grammy a canción del año 2021 compiten también "A tu lado" (Paula Arenas), "A veces" (Diamante Eléctrico), "Agua" (Tainy y J Balvin), "Canción bonita" (Carlos Vives y Ricky Martin), "Dios así lo quiso" (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra) y "Hawái" (Maluma).

Completan la lista de candidatas "Mi guitarra" (Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella), "Que se sepa nuestro amor" (Mon Laferte y Alejandro Fernández), "Si hubieras querido" (Pablo Alborán), "Todo de ti" (Rauw Alejandro") y "Vida de rico" (Camilo). EFE

La gala de entrega de los Latin Grammy se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.).