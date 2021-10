Noomi Rapace: Me gustaría trabajar en España y también dirigir

Sitges (Barcelona), 10 oct (EFE).- Consagrada con la saga "Millennium" como Lisbeth Salander, la actriz sueca Noomi Rapace, de raíces españolas, ha presentado en el Festival de Cine Fantástico de Sitges dos de sus últimos filmes, "The trip" y "Lamb", y ha confesado que le gustaría trabajar en España y también dirigir.

Noomi Rapace ha sabido cultivar una carrera que discurre a caballo entre Europa y Hollywood, algo que la actriz lleva con naturalidad: "En realidad, he sido leal a mi personalidad, no he sentido la necesidad de cambiar para adaptarme a Hollywood, y he tenido también mucha suerte, de tener mi propio espacio y de que se me haya respetado".

En una entrevista con EFE, Rapace admite que afronta sus trabajos de la misma manera, "sea una película loca de terror noruega o una gran producción de Hollywood".

Es consciente de que esa forma particular de ser tiene que ver con sus orígenes españoles -es hija del fallecido cantaor de flamenco Rogelio Durán, al que no conoció hasta cumplir los 15 años-: "Crecí entre Suecia e Islandia y la primera vez que vine a España me di cuenta de que hay más gente como yo".

Confiesa que le gustaría mucho trabajar en España, aunque para ello primero tendrá que hablar el idioma -"entiendo un poco pero no lo hablo", apunta- y revela que tiene "una buena amistad con Rossy de Palma", con quien han hablado de hacer algún proyecto juntas, y también le encantaría trabajar con Pedro Almodóvar. "Tenéis una industria del cine alucinante en España", elogia.

Sobre "The trip", filme del director noruego Tommy Wirkola, con el que trabajó en "What Happened to Monday?" (2017), Rapace ha dicho que se unió al proyecto para pasárselo bien con sus amigos".

En "The trip", una versión nórdica de "La guerra de los Rose", Rapace da vida al personaje de Lisa, una mujer que trata de salir de un matrimonio anodino lleno de mentiras por la vía de asesinar a su marido Lars (Aksel Hennie). Su pareja ha urdido el mismo plan en sentido contrario, pero unos visitantes inesperados alterarán sus planteamientos iniciales.

"El mejor plan es el de Lisa", bromea la actriz, que destaca que el guión rompe con lo habitual en el género en el que "todo es predecible" y además le atrajo la fortaleza de su personaje, "siempre dispuesta a pelear para ganar a pesar de estar rodeada de hombretones".

Rapace está presente en Sitges también con el filme islandés "Lamb", una historia naturalista que bien podría ser una de las sagas nórdicas, una fábula que plantea cuestiones como la maternidad llevada al extremo del terror o la pérdida.

"Rodar 'Lamb' en Islandia fue como volver a mis raíces de la infancia. En este filme interpreto a una granjera que se encuentra en un momento de pena por haber perdido a un hijo; y tanto Lisa como la granjera son dos personajes que dicen algo de mí", repone.

Rapace, que participó en la continuación de "Alien" de Ridley Scott, asegura que ya era fan de la saga y añade que sus dos modelos de actrices son Sigourney Weawer, protagonista en el "Alien" original, y Linda Hamilton, que hizo "Terminator".

La actriz sueca ha estado trabajando mucho en el último año en proyectos que le han permitido volver a Europa, tanto para películas como para una serie, "Django", que ha estado rodando en Rumanía.

Sin tener un género favorito, Rapace apunta que tiende a ver "cosas originales, sea drama, género o comedia".

La próxima ola de películas en las que ha trabajado serán "más originales" y se verá el sello de los cineastas.

Preguntada por el secreto de la ficción nórdica, que tanto éxito cosecha, incluso fuera de sus fronteras, Rapace piensa que se puede atribuir a que existen "voces muy fuertes que sobresalen en un mundo real de mucha oscuridad y dureza climática que anima su creatividad".

Opina la actriz de "Millennium" que "cada vez hay menos diferencia entre el audiovisual estadounidense y el europeo, pues "la industria del cine a nivel internacional se está haciendo más colaborativa".

Trabajar en una serie, como hizo en "Jack Ryan" o ahora en "Django", serie que recupera al personaje que inspiró a Quentin Tarantino, le permite, subraya, "construir el personaje durante diferentes episodios y sumergirte en su psique".

Entre sus próximos estrenos previstos figuran la posapocalíptica "Black Crab" o la sobrenatural de ambientación histórica "You won't be alone", "todas con voces originales muy fuertes, que no son películas típicas de género y que están muy centradas en el personaje".

No oculta Rapace su deseo de dirigir algún día: "Estoy buscando una historia correcta, he tenido un par de opciones, pero tiene que ser algo que sienta en el corazón".

