Una novela sobre el despertar sexual de una adolescente gana el Man Booker

La novela de la norirlandesa Anna Burns "Milkman", que narra el despertar sexual de una adolescente y las coerciones que sufre en una relación con un hombre casado, fue reconocida hoy con el premio Man Booker, uno de los más prestigiosos de las letras anglosajonas.

La protagonista de la obra, de 18 años, se enfrenta tanto al opresivo ambiente provocado por la violencia paramilitar durante la época del conflicto norirlandés como a los avances sexuales indeseados por parte de un hombre.

"Es una novela que habla de futuro. Creo que va a perdurar", dijo en la ceremonia de entrega en Londres el presidente del jurado, el filósofo anglo-ghanés Kwame Anthony Appiah, quien resaltó que el punto de vista de la narración está emparentado con el movimiento "Me Too", que critica las agresiones y el acoso contra mujeres.

"Nos aporta una imagen profunda, sutil, así como moral e intelectualmente desafiante, sobre aquello de lo que trata 'Me Too", señaló.

Burns, de 57 años, es la primera norirlandesa y la decimoséptima mujer que gana el Man Booker, que tiene 49 años de historia y recompensa con 50.000 libras (57.000 euros, 65.000 dólares) a la mejor novela del año escrita en inglés y publicada en el Reino Unido.

La escritora sucede como ganadora al estadounidense George Saunders, que el año pasado fue premiado por "Lincoln In The Bardo".

Los jueces eligieron por unanimidad a la británica por delante de otros cinco finalistas: Esi Eduguyan (Canadá), Daisy Johnson (Reino Unido), Rachel Kushner (Estados Unidos), Richard Powers (Estados Unidos) y Robin Robertson (Reino Unido).

La lista de finalistas de este año incluía a cuatro mujeres y dos hombres, una proporción que elogió durante la ceremonia la duquesa de Cornualles, Camila, al afirmar que "algunas cosas se mueven en la dirección adecuada".

El presidente del jurado aseguró que ni la importancia de Irlanda del Norte en la actualidad política del Reino Unido, a raíz del "brexit", ni la relevancia de los asuntos de género han influido a la hora de juzgar la calidad literaria del trabajo.

"No estábamos pensando en nada de eso. Realmente creo que es una novela muy original. Nunca habíamos leído nada como esto antes", dijo Appiah, al elogiar la "fantástica voz" de la autora, que detalla los inconvenientes de vivir en una "sociedad dividida" como la norirlandesa.

"Milkman" es la cuarta novela de Burns, nacida en Belfast en 1962, que debutó en la literatura con "No Bones", en 2001, y ha publicado asimismo "Little Constructions" (2007) y "Mostly Hero" (2014).

La escritora prefiere no dar nombres a los personajes de su novela, en la que un hombre interesado sexualmente en la joven protagonista se aprovecha de las divisiones creadas por el conflicto político para acosarla.

La autora, que actualmente vive en East Sussex (Inglaterra), describe la región donde nació y donde ubica su historia como "un lugar lleno de violencia, desconfianza y paranoia".

"La novela de Burns también es una observación abrasadora sobre el clima de conservadurismo político de 2018 y el polvo doméstico que han dejado décadas de conflicto", ha comentado la crítica literaria del diario "The Irish Times".

El británico "The Guardian" sostiene, por su parte, que la narradora de "Milkman" subvierte "el 'statu quo', no a través de la política, la heroicidad o la oposición violenta, sino porque es original, divertida, oblicua y única".

"El sectarismo y las divisiones en Irlanda juegan un papel capital en la novela, pero Irlanda del Norte no es el único lugar del mundo en el que existe una sociedad dividida", alertó el presidente del jurado.

"El escritor T.S. Eliot dijo que no se puede ser universal sin ser particular, y esta (novela) es particular y brillantemente universal", agregó.