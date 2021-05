La novela gráfica “¡García!” se transformará en una serie de televisión

Madrid, 7 may (EFE).- La plataforma HBO Max ha anunciado este viernes el inicio de la producción de una nueva serie propia, “¡García!”, basada en la novela gráfica homónima creada por Santiago García y Luis Bustos.

Ambientada en una hipotética España actual, en un país dividido y al borde del caos político, la serie estará protagonizada por Antonia (Veki Velilla), una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco.

Producida por Zeta Studios para WarnerMedia en España, "¡García!" se estrenará en 2022 en HBO Max y cuenta con un reparto que completan actores como Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Reyes, Nico Romero, Helio Pedregal, Mario Pardo, Miki Molina, Marina Gatell, Pepe Ocio y Silvia Abascal, entre otros.

Sara Antuña y Carlos de Pando serán los creadores y guionistas de la serie, y Eugenio Mira ("Grand Piano") dirigirá los seis episodios que tendrán una duración de una hora.

“Cuando leí el primer episodio de "¡García!" disfruté muchísimo al identificar en sus ingredientes tantos elementos que siempre me han gustado, pero fue la frescura que emanaba, la combinación de los referentes y la sensación de no haber leído algo así antes lo que me conquistó por completo”, ha apuntado en el comunicado el director Mira.

HBO Max es la plataforma de WarnerMedia que se lanzó en Estados Unidos el pasado mes de mayo de 2020 y está previsto que llegue a lo largo de este año a América Latina y, como actualización de los servicios existentes de HBO, a España y otros países de Europa.