La nueva estrella del pop Jessie J. se corona en su debut en Peralada

La joven cantante y compositora británica, Jessie J. ha debutado esta noche por primera vez sobre el escenario del Festival Castell de Peralada, donde ha presentado sus temas más recientes y sus clásicos.

La estrella del pop ha hecho esta noche un repaso a sus éxitos y a su último disco R.O.S.E (2018), que fue editado por Republic Records y producido por DJ Camper y Kuk Harell.

Este disco, cuyo nombre responde al acrónimo formado por las palabras "Realisations", "Obsessions", "Sex" y "Empowerment" es su último trabajo de estudio tras cuatro años de descanso.

La artista ha empezado el concierto con el temas 'Masterpiece', incluida en su tercer álbum de estudio Sweet Talker (2014), y ha continuado con canciones tan reconocidas como 'Dude' o 'Nobody's Perfect'.

El público se ha mostrado entregado ante las canciones icónicas que han ido sonando y han celebrado y aplaudido sus temas estrella y los cambios de luz que se han producido sobre el escenario.

La joven británica ha popularizado con el tiempo temas como 'Do It Like A Dude', 'Domino' o 'Who You Are', que han sonado hoy sobre el escenario de Peralada.

Tampoco ha faltado 'Queen', una de sus piezas estrellas del cuarto y último álbum, y 'Flashlight', una canción que la cantante grabó para la banda sonora de la película Ptich Perfect 2 (2015).

La joven estrella, de tan solo treinta y un años, ha cantado 'Price Tag' para despedirse del público de esta noche, que la han acompañado coreando la letra.

Jessie J. se ha convertido en una de las cantantes más populares del momento tras haber conquistado los primeros lugares de las listas internacionales.

Asimismo, la artista ostenta el título de ser la primera y hasta ahora la única cantante británica que tiene seis sencillos Top 10 de un mismo álbum en la lista británica Singles Chart.

Mañana la pedagoga, musicoterapeuta y cantante Dámaris Gelabert, convertida en todo un referente de la canción infantil gracias a las nuevas tecnologías, debutará en el Festival de Peralada con el espectáculo 'Naturalment'.