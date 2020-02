Cuatro nuevos títulos se suman al catálogo reeditado de Prince

La reedición de dos álbumes de estudio y otros dos en directo el 17 de abril se suman al proyecto de Legacy Recordings y The Prince State de reeditar todo el catálogo del cantante estadounidense.

Entre los títulos se encuentran dos discos de estudio de la prolífica etapa de 2001-2002 del artista, con solo seis meses de diferencia entre las fechas de lanzamiento originales de ambos, según una nota del sello Legcy y The Prince State: el descatalogado "The Rainbow Machine" y "One Nite Alone...", editado por primera vez en vinilo.

Aprovechando la ocasión se sumarán dos álbumes en directo "One Nite Alone... Live!" en un formato de 4 LP y "One Nite Alone: The Aftershow... It Aint't Over!" recogido en dos discos y el DVD "Prince Live at The Aladdin Las Vegas", que recoge otro concierto del artista que había sido también descatalogado.

Los fans podrán además disfrutar a partir del 20 de febrero y el 17 de abril de los estrenos de algunos clips pertenecientes a su directo en Las Vegas en todas las plataformas digitales, incluyendo dos versiones, "Pass The Peas" de James Brown y "Whole Lotta Love", de la banda inglesa de hard-rock Led Zeppelin.

Ambos álbumes de estudio se inscriben en el voluminoso catálogo del "Príncipe del Funk" de principios de siglo, tras su cambio de nombre por un impronunciable símbolo y su vuelta al de Prince. Al tono intimista de ambos álbumes se le sumó una gira acompañado de "New Power Generation" entre marzo y abril del 2002, recogida en dos discos en directo y un DVD.

gbg/ps/ess