"La odisea de los giles", la candidata de Argentina para los Óscar

"La odisea de los giles", dirigida por Sebastián Borensztein y que protagoniza Ricardo Darín, será el filme que Argentina enviará a la Academia de Hollywood, que aún debe dar la lista definitiva de nominados al Premio Óscar en la categoría de mejor película extranjera.

Así lo anunció este lunes la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, que desveló la película elegida durante la XIII Ceremonia de los Premios Sur al cine argentino, celebrada en Buenos Aires.

La película de Borensztein es la más vista del año en el país suramericano hasta el momento y acumula cerca de 1.500.000 espectadores desde su estreno el pasado 15 de agosto.

Es la primera vez que un largometraje de Borensztein, autor de títulos como "Un cuento chino" (2011), queda preseleccionado para los Óscar y será la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadoundiense la que decidirá en los próximos meses si forma parte de las cinco obras extranjeras que serán finalmente candidatas al galardón.

Se trata de una coproducción entre Argentina y España en la que participa el valenciano Fernando Bovaira, detrás de filmes como "Los otros" (Alejandro Amenábar, 2001).

La gala de los premios más prestigiosos del cine será el próximo 9 de febrero de 2020 en Los Ángeles, como es tradicional.

"La odisea de los giles" está basada en el libro "La noche de la usina", premio Alfaguara de Novela de 2016, escrito por Eduardo Sacheri, también autor del libro en que se basó "El secreto de sus ojos" (Juan José Campanella, 2009), última película argentina que consiguió ganar la estatuilla anteriormente conocida como mejor película de habla no inglesa y también protagonizada por Darín.

La historia trata sobre unos vecinos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que son víctimas de una estafa durante la grave crisis argentina de 2001, en los días del conocido como "corralito bancario".

Juntos, los vecinos se unen para recuperar el dinero que les estafaron, en un elenco coral que además de Darín tiene como coprotagonistas a su hijo, "Chino" Darín, Luis Brandoni, Rita Cortese, Verónica Llinás y Daniel Aráoz, entre otros.

Desde que triunfara "El secreto de sus ojos", el único filme que ha llegado a la selección final ha sido "Relatos Salvajes" (Damián Szifron, 2014), que estuvo nominada el año que la polaca "Ida" (Pawel Pawlikowski, 2013) se alzó con el Óscar.

Hay que remontarse 34 años para encontrar la otra película argentina que ha ganado el Óscar en esa categoría, "La historia oficial" (Luis Puenzo, 1985)

"El cuento de las comadrejas" (Juan José Campanella, 2019) era la principal competidora de "La odisea de los giles" en la carrera por ser la elegida por Argentina.

Otras de las candidatas a entrar en el reducido club de las cinco nominadas de este año son la colombiana "Monos" (Alejandro Landes), la palestina "It must be heaven" (Elia Suleiman) y la española "Dolor y gloria" (Pedro Almodóvar).