Olivia Colman acompañará a Timothée Chalamet en el musical sobre Willy Wonka

Los Ángeles (EE.UU.), 29 sep (EFE).- Olivia Colman acompañará a Timothée Chalamet en la película musical sobre un joven Willy Wonka que está preparando Warner Bros., según informó este miércoles la revista The Hollywood Reporter.

Colman, ganadora del Óscar por "The Favourite" (2018) y del Emmy por "The Crown", lidera los nuevos fichajes del reparto de esta cinta musical a la que también se han incorporado Sally Hawkins, Rowan Atkinson y Jim Carter.

Con el título "Wonka", esta película narrará cómo era el personaje ideado por el escritor Roald Dahl antes de abrir la famosa fábrica de chocolate.

La historia de la novela infantil ha llegado en varias ocasiones a la gran pantalla y entre sus adaptaciones sobresalen la cinta "Willy Wonka & the Chocolate Factory" (1971), con Gene Wilder como protagonista; y la película "Charlie and the Chocolate Factory" (2005), con Johnny Depp como estrella a las órdenes de Tim Burton.

Paul King ("Paddington", 2014) dirigirá esta nueva cinta cuyo estreno está previsto para marzo de 2023.

Desde que Chamalet obtuviera la nominación al Óscar al mejor actor por "Call Me By Your Name" (2017), su nombre no ha dejado de aparecer en importantes proyectos de Hollywood como "Little Women" (2019).

El joven actor tiene pendiente de estreno dos de los títulos más esperados de este año: "The French Dispatch" con Wes Anderson y la nueva versión de "Dune" de Denis Villeneuve.