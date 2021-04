Olivia Martín, la mejor modelo de la pasarela madrileña

Madrid, 10 abr (EFE).- La modelo madrileña Olivia Martín ha sido elegida como la mejor modelo de la pasarela madrileña durante la 73 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Con solo un año y medio de experiencia sobre las pasarelas y la primera vez que desfila en Madrid, Olivia Martín (Madrid, 1996) ha sido modelo de firmas como Versace, Hermès o Raf Simons. Su próximo objetivo es desfilar en la pasarela 080 de Barcelona y después trasladarse a vivir a París, donde espera que su carrera despegue aún más.

"Me parece un sueño que me hayan dado el premio. No me lo esperaba", ha dicho a Efe esta madrileña criada en Tenerife que al recoger el galardón otorgado por L'Oréal París ha querido agradecer a todos aquellos que la han apoyado en este corto, pero intenso camino, con un: "Viva la moda española".

Martín ha participado en todos los desfiles que han tenido lugar en Ifema, creadores para los que ha tenido palabras de elogio.

Olivia Martín, con un corte de pelo bob, desfila con paso firme y seguro sobre la pasarela, logrando que cada diseño sea único. Sin embargo, para el día a día, ella apuesta por la "comodidad. Diseños básicos, pero elegantes", apunta.

Licenciada en Derecho, asegura que no tiene intención de lucir la toga, al menos de momento. "La moda siempre me ha interesado y una vez que terminé la carrera decidí seguir este camino".

Le inspiran los diseños de Prada o Versace y mira con atención la carrera de la rusa Irina Shayk, un ejemplo a seguir.

A pesar de la pandemia, mira al futuro con optimismo. "Soy muy positiva. Estoy segura de que dentro de poco vendrán tiempos mejores".