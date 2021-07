La OMT dice que las vacunas y las soluciones digitales reducirán las restricciones de viajes

Madrid, 5 jul (EFE).- La Organización Mundial de Turismo (OMT) asegura que la vacunación de la población contra la covid y la mayor adopción de soluciones digitales para viajes seguros deberían conllevar un aumento de la movilidad internacional en las próximas semanas y meses.

En su último informe de restricciones de viajes, divulgado hoy y con datos recabados a fecha 1 de junio, recuerda que el 29 % de todos los destinos mundiales tiene sus fronteras completamente cerradas al turismo internacional.

De ellos, la mayoría son pequeños estados insulares de Asia y Pacífico, y más de la mitad llevan así desde mayo de 2020 o más, según la OMT.

En el lado opuesto, con sus fronteras completamente abiertas a los turistas, solo se encuentran Albania, Costa Rica y República Dominicana, asegura la fuente.

Entre medias están el 34 % de los destinos mundiales, que están cerrados parcialmente; y el 36 % que solicita un resultado negativo de una PCR al llegar y que, en algunas ocasiones, combina con una cuarentena antes de poder moverse libremente por el país.

Además, ante la aparición de nuevas variantes de la covid-19, la OMT también ha constatado que el 42 % de todos los destinos ha introducido restricciones específicas como la suspensión de vuelos, cierre de fronteras o cuarentena obligatoria.

La OMT también ha detectado en su informe el vínculo que existe entre la velocidad de la vacunación y la flexibilización de las restricciones. Así, en los países con mayores porcentajes de la población inoculada se está en mejores condiciones para permitir que el turismo regrese lentamente, como es el caso de Europa, destaca la Organización Mundial del Turismo.

Solo el 13 % de los destinos europeos está completamente cerrado, frente al 70 % en Asia y el Pacífico, el 20 % en América, el 19 % en África y el 31 % en Oriente Medio.

En cuanto a los requisitos para los pasajeros vacunados, el 17 % de los destinos mundiales les mencionan específicamente y en la mayoría de los casos les siguen aplicando restricciones a pesar de que tengan dos dosis, por lo que la OMT espera que esto evolucione significativamente en las próximas semanas.

No obstante, la organización considera que mientras los gobiernos sigan recomendando cautela no despegará el turismo mundial. Es el caso de cuatro de los diez principales mercados emisores, que desaconsejan los viajes no esenciales y que en 2018 generaron el 25 % de todas las llegadas internacionales.