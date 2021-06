One Republic actuará en el Wizink Center de Madrid el 28 de septiembre

Madrid, 25 jun (EFE).- La banda estadounidense de pop rock One Republic actuará en el Wizink Center de Madrid el próximo 28 de septiembre, único concierto en España dentro de su actual gira, ha anunciado la promotora Live Nation.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 2 de julio, con una preventa el día previo.

La banda nominada a los Grammy y liderada por Ryan Tedder tenía previsto actuar en España en noviembre pasado, pero la gira fue cancelada debido a la pandemia. El lanzamiento de su último álbum, "Human", también ha sido pospuesto hasta ahora por el mismo motivo, aunque en mayo la banda lanzó el primer sencillo, "Run".

One Republic debutó en 2007 con "Dreaming Out Loud". Su sencillo "Apologize" fue un éxito de ventas multiplatino y recibió una nominación al Premio Grammy.

El segundo álbum "Waking Up" (2009) produjo los sencillos "All the Right Moves", "Secrets" y "Good Life". Le siguió el álbum de platino "Native" en 2013, cuyo sencillo "Counting Stars" logró más de 33 millones de ventas, y en 2016 "Oh My My", su cuarto álbum.

La canción "Start Again ft. Logic" apareció en 2018 en la banda sonora del drama adolescente de Netflix "Por trece razones".