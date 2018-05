La oposición afea en el Senado el bloqueo del PP para la renovación de RTVE

Todos los grupos de la oposición han criticado hoy con dureza la posición del PP con respecto a la renovación del Consejo de Administración y el presidente de RTVE y han mostrado su apoyo a las movilizaciones de los profesionales de la corporación pública que denuncian manipulación y censura.

El Senado, donde el PP tiene mayoría, ha rechazado hoy una moción en la que el grupo socialista exigía que se cumpla la ley de elección de cargos de RTVE y se proceda a la renovación del Consejo de Administración de la corporación pública, así como mostraba su apoyo a los trabajadores de la radiotelevisión pública que defienden una "RTVE de todos".

En el debate de la moción, toda la oposición ha instado al PP a que acabe con el bloqueo parlamentario que impide la renovación -cuya ley se aprobó en septiembre de 2017 con el apoyo de todos-, ya que el resto de grupos llegó a un acuerdo para proceder a los nombramientos mediante concurso público.

"Es una moción en defensa de algo tan sencillo como que se cumpla la ley. (...) Se trata de acabar con un bloqueo que no tiene ningún sentido. Le pido especialmente al PP que no bloquee la aplicación de una ley que han votado ellos mismos", ha explicado el senador socialista Óscar López.

"Estamos hablando de una ley consensuada que debemos cumplir. (...) Estamos haciendo el ridículo, no tenemos ningún sentido de la responsabilidad, no tenemos conciencia de que no estamos respetando a la ciudadanía", ha añadido la senadora de Unidos Podemos María Pilar Lima, quien ha calificado de "chiste ofensivo" la "estratagema del PP".

En el mismo sentido se ha manifestado la senadora de Nueva Canarias María José López: "Se está produciendo un verdadero bloqueo político, un bloqueo democrático, con el fin de mantener una dirección afín al PP".

Desde el grupo popular, la senadora Marta Lucio ha recriminado al PSOE que, de haber apoyado la elección por mayorías parlamentarias y sin concurso público, el Consejo de Administración ya habría sido renovado.

Lucio ha asegurado que el PP no está bloqueando la renovación, sino exigiendo las "necesarias garantías jurídicas" para la puesta en marcha de un concurso público.

Además de exigir la elección de una nueva dirección, la oposición ha criticado duramente durante el debate de la moción la "manipulación", "censura", "parcialidad" y "falta de pluralidad" en los informativos de la radiotelevisión pública.

La senadora del grupo parlamentario vasco María Eugenia Iparragire ha exigido que se cumplan los principios de pluralismo, veracidad, imparcialidad y accesibilidad.

"La televisión, la radio y la web públicas continúan secuestradas", ha denunciado la senadora de la Agrupación Socialista Gomera Yaiza Castilla.

La senadora popular ha defendido que los informativos de RTVE son los más vistos: "Los ve la mayor parte de la gente y ¿los están poniendo en entredicho? ¿Están diciendo que la gente es tonta?".

El senador socialista ha criticado además las declaraciones en las que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pedía a los socialistas que si no les gustaba RTVE, cambiasen de canal.

"No conozco argumento más soberbio, prepotente y alejado del servicio público de la televisión. No se trata de que los españoles cambien de cadena, se trata de que cambiemos a la dirección para que vuelva a ser una televisión pública independiente y de calidad. (...) RTVE vive uno de sus peores momentos, si no el peor, en términos de manipulación", ha sostenido.