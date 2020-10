Orange TV da color a Canal Orange con "Los felices 20", de Nacho Vigalondo

Madrid, 26 oct (EFE).- Orange TV ha presentado este lunes "Los felices 20", un "late night" presentado por Nacho Vigalondo, que llega esta noche a Canal Orange con una entrevista a Los Javis y que se convierte en el primer programa diario de entretenimiento de la plataforma en su intento por ofrecer un mayor abanico de contenidos.

El programa se ha presentado a través de un encuentro virtual que ha contado con la presencia del director Nacho Vigalondo, presentador del espacio; el cómico Aníbal Gómez y la creadora de contenido Gakian, que serán colaboradores habituales de Vigalondo; Pablo de la Cruz, responsable de Contenidos de Orange TV; José Antonio Guzmán, responsable de Estrategia y Negociación de TV; y Eduardo Escorial, director del Grupo Secuoya, quienes han dado las claves del "cambio de imagen" de Orange TV.

La idea, según los responsables de Orange TV, es no centrarse sólo en series y convertir el Canal Orange en un "referente del entretenimiento": "Este nuevo Canal Orange no deja de ser una evolución de Orange Series. Hemos cambiado el nombre porque ya no es solo series, vamos a reforzar los contenidos. Queremos crear y generar el referente del entretenimiento dentro de la plataforma de televisión", ha explicado de la Cruz.

En esta misma línea Guzmán, responsable de Estrategia y Negociación de TV, ha indicado: "Es una nueva aventura, haciendo el canal mucho más amplio. Lo que queremos es ofrecer más contenido de producción propia y el cine es parte importante de este cambio".

La apuesta por contenido de producción propia, como es "Los felices 20", incluye series como "Caminantes", de Koldo Serra, mientras que en el apartado de contenidos en exclusiva, como ha explicado de la Cruz, destaca la ficción "Bloom", que "se estrenó el pasado jueves".

En relación a "Los felices 20", es Vigalondo quien ha hecho un resumen de lo que el espectador podrá encontrar en este particular espacio: "Vamos a recibir amigos, invitados, gente que todo el mundo va a conocer, caras sorprendentes para el público. Va a haber una combinación de entrevistas, actuaciones musicales y piezas que nos han mandado personajes de todo el globo".

"Hay margen para la sorpresa y para el desastre", ha añadido entre risas, mientras Aníbal Gómez revelaba el nombre de los primeros tres invitados de esta semana: "Esta noche tendremos a Los Javis, mañana martes a las hermanas Hurtado y el miércoles a Ángel Sala, director del Festival de cine de Sitges".

Orange TV ha producido series internacionales como "The head" y "Kosta (The paradise)" así como la española "Caminantes", que estrenó el pasado mes de julio convirtiéndose en su primera ficción original.