Pablo Alborán anuncia que publicará su disco "Vértigo" el 6 de noviembre

Madrid, 29 sep (EFE).- "Vértigo", el esperado quinto disco de estudio de Pablo Alborán, se publicará el próximo 6 de noviembre, según ha desvelado el autor en sus redes este martes.

El anuncio se ha hecho coincidir con la apertura de la preventa del álbum, que llegará acompañado de "una experiencia muy especial" de la que aún no ha ofrecido más detalles.

Alborán ha ido diseminando en las últimas semanas la información acerca de este lanzamiento, del que la semana pasada se presentó su primer sencillo, el tema "Si hubieras querido", en el que el cantante y compositor malagueño se ha sumergido en una producción más experimental.

También en redes desveló el sentido del título que ha dado al que será el disco sucesor de "Prometo" (2017): "Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo? pero, por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo".

"Vértigo" se editará en varios formatos, incluido en vinilo de 180 gramos y una edición limitada y numerada (también firmada para las reservas con antelación) llamada "box deluxe" que contendrá varios extras, incluida una mascarilla con la imagen del álbum.

Alborán cumplió recientemente diez años desde el lanzamiento de su primera canción, "Solamente tú", que le llevó al número 1 en España y a emprender una carrera discográfica que le ha convertido en el artista español de mayor éxito comercial en su país a lo largo de la última década.