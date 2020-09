Pablo Alborán cede al vértigo de la experimentación en "Si hubieras querido"

Madrid, 24 sep (EFE).- Con un tono más experimental en su sonido del que acostumbra, Pablo Alborán ha publicado este jueves entre una gran expectación el tema "Si hubieras querido", primer anticipo del que será su quinto álbum de estudio, "Vértigo", del que no hay fecha de lanzamiento.

"Este disco me hace sentir bien no solo profesionalmente, sino que ha abierto puertas nuevas como esta", relató a Efe durante un encuentro con varios medios para anticipar parte de su nuevo material, incluida esta canción, muy atmosférica en su producción y que surgió de un "beat" procesado a partir de su propia voz.

"Si hubieras querido" lo devuelve a la actualidad tras el lanzamiento a finales de 2019 del tema "Tabú" junto a la artista estadounidense Ava Max, en el que a medias en inglés, a medias en español, abrazó un sonido más pop.

Se trata además de uno de los dos temas de "Vértigo" en los que Alborán ha compuesto junto a más personas, una novedad también en su proceso creativo pero que ha dado como resultado, paradójicamente, algunas de las letras más desnudas y honestas de su carrera.

"'Si hubieras querido' es como recitar una especie de mantra, con el único objetivo de olvidar, sanar y avanzar, siempre avanzar", comentaba el músico malagueño en sus redes esta misma semana acerca de esta canción que reflexiona sobre una ruptura sentimental.

También en redes desveló hace unos días el sentido del título que ha dado al que será el disco sucesor de "Prometo" (2017): "Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo… pero, por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo".

Alborán cumplió este pasado martes diez años desde el lanzamiento de su primera canción, "Solamente tú", que le llevó al número 1 en España y a emprender una carrera discográfica que le ha convertido en el artista español de mayor éxito comercial en su país a lo largo de la última década.