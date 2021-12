Pablo Buratti: “Trabajar con Almodóvar ha sido un sueño cumplido”

Madrid, 11 dic (EFE).- El ilustrador argentino-español Pablo Buratti lleva más de 10 años plasmando en papel las ideas de las películas del director Pedro Almodóvar, y ahora ha querido reflejar todo su trabajo en el libro “Storyboarding Almodóvar”, donde desvela cómo ambos planifican las secuencias.

“Trabajar con Almodóvar ha sido un sueño cumplido -confiesa a EFE en una entrevista-. Era un sueño que durante mucho tiempo creí que no iba a ser probable, pero por suerte me confundí. Muy pocas veces uno tiene la posibilidad de trabajar con gente que admira tanto, y trabajar con Pedro es un aprendizaje constante”.

Buratti (Corrientes, Argentina, 1975) no suele visitar los rodajes de las películas en las que está involucrado; sin embargo, un día acudió al set de grabación de una escena de la antepenúltima cinta del manchego, “Dolor y gloria”. Allí, movido por el deseo de contar lo que pasa detrás de las cámaras del director –“hay muchas cosas teóricas y formales sobre Almodóvar, pero poco que tengan que ver con el proceso creativo de las producciones”- se le ocurrió la idea de hacer un libro.

“Le comenté a Agustín (Almodóvar) la idea que tenía sobre hacer un libro con los bocetos que yo tenía de todas las películas que había hecho con Pedro y, no solo enseguida cogió el guante y me animó a ello sino que, además, me proporcionó material bueno para que yo pudiera sacar adelante el libro”, explica.

Y de eso trata este nuevo proyecto (Dolmen Editorial) del artista, de poder contar un poquito ese proceso que Almodóvar desarrolla a la hora de planificar ciertas secuencias, sobre todo las más complicadas antes de su puesta en escena.

El libro incluye páginas de los "storyboards" (guiones gráficos) de cinco películas de Almodóvar -“Los abrazos rotos”, “La piel que habito”, “Los amantes pasajeros”, “Julieta” y “Dolor y gloria”- y el cortometraje “La voz humana”, además de fotogramas, fotos de "backstage" y numerosos textos que atestiguan la interacción profesional entre el ilustrador y el director.

Buratti se graduó como Diseñador Gráfico en su ciudad natal de Argentina. En 1998 se trasladó a Buenos Aires para cursar estudios cinematográficos en la escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), entidad dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Y fue en 2001 cuando se estableció en Madrid.

“Mandé currículos a todas las productoras que conocía, entre ellas El Deseo. Yo sabía que por aquel entonces no necesitaban a un ilustrador, pero lo mandé igual, con el deseo de poder trabajar algún día con Pedro”, explica.

Y así fue como, en 2008, comenzó su colaboración con el director manchego a raíz de su cinta “Los abrazos rotos”: “Creo que en algún proyecto anterior él había utilizado puntualmente el 'storyboard' como herramienta, pero muy puntualmente. Para ‘Los abrazos rotos’ me pidió hacer un estudio para la secuencia del accidente. Y a partir de ahí seguimos trabajando juntos”, agrega.

Muchos de sus "storyboards" tienen mucho detalle, por ejemplo en los decorados, las localizaciones, pero sobre todo en los personajes. Los dibujos que hace se parecen a los actores reales de las películas como Antonio Banderas, Penélope Cruz, Carlos Areces o Cecilia Roth, algo que no suele ser habitual. En este sentido explica que él decide hacerlos tan explícitos para luego ayudar a los departamentos técnicos.

“Siempre que la elaboración de producción lo permita, yo intento agregar un poco más de detalle de lo estrictamente necesario, que es que necesitaría un 'storyboard', cosa que no es habitual, pero por ejemplo en el montaje luego lo agradecen”, incide.

Además de Almodóvar, Buratti ha trabajado con cineastas de la talla de Asghar Farhadi, Álex de la Iglesia, Daniel Calparsoro, J. A. Bayona, Julio Medem, Alex Pina, Reed Morano o Terry Gilliam. Confiesa que del panorama nacional le gustaría trabajar con Alejandro Amenábar y Paco Plaza, entre otros.

A De la Iglesia, por ejemplo, lo conoció mientras hacía publicidad y le llamó para hacer “Las brujas de Zugarramundi” y la serie “30 monedas”. Con él dice estar “muy cómodo” ya que el director también dibuja y valora más lo que hace.

Silvia García Herráez