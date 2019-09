"La paciente silenciosa", un "thriller" basado en las tragedias griegas

"La paciente silenciosa", un "thriller" psicológico con una mezcla de suspense hitchcockiano, misterio de Agatha Christie y tragedia griega, es el debut en la literatura del psicoterapeuta, guionista y escritor chipriota Alex Michaelides.

"La novela está llena de referencias a mitos y tragedias griegas, especialmente a Eurípides y a Alcesteis porque cuando tenía 13 años me obsesioné con ellas, había algo fascinante en esta mujer que regresaba de la muerte y nunca volvía a hablar", confiesa Michaelides, en una entrevista a EFE.

El escritor (Chipre, 1977) ha aprovechado su experiencia como terapeuta en una unidad de internamiento de adolescentes y sus habilidades como guionista de cine, así como sus conocimientos sobre la tragedia griega, para construir una novela en la que "todo cuadra a la perfección y en la que nada es lo que parece".

"La paciente silenciosa" nació desde el primer momento como una novela, según afirma su autor. "Quería escribir un libro que me gustaría leer, no me esperaba la buena acogida que está teniendo por parte de la gente. Ha sido una experiencia increíble", añade. La novela, que edita Alfaguara en España, ha sido número uno en la lista de libros más leídos que elabora el New York Times.

El director y productor británico Alfred Hitchcock también tiene parte de culpa en la influencia del escritor y se puede ver su peculiar sello de suspense a lo largo de toda la novela: "Hitchcock ha sido muy importante para mí. Cuando escribí el libro pensé en cómo lo escribiría él desde el punto de vista cinematográfico, lo que me ayudó a la hora de montar los capítulos", confiesa.

En cuanto a referencias literarias, Michaelides afirma que leer a Agatha Christie de pequeño le ha ayudado a construir la parte "misteriosa" de la novela. "No sabía mucho sobre el mundo de los detectives, y cuando escribí el libro pensé que quizá el psicoterapeuta podía ser el sustituto perfecto para resolver ese caso, y todo encajó".

Aunque es la primera novela del chipriota, éste ya tenía experiencia en el mundo de la escritura porque durante 20 años se dedicó a los guiones de películas, como "Un robo inesperado" (2018) protagonizada por Uma Thurman, Tim Roth, Parker Posey y Sofía Vergara, y "The devil you know" (2013) con Rosamund Pike y Jennifer Lawrence.

"Mi experiencia como guionista fue horrible porque me pasaba mucho tiempo escribiendo el guion y luego llegaban los directores y me lo destrozaban. Pero, a la hora de escribir la novela, esos conocimientos me ayudaron mucho a saber llevar el ritmo y la trama en movimiento", aclara.

"La paciente silenciosa, que tardó tres años aproximadamente en escribir, va a contar con una adaptación cinematográfica después que la productora de Brad Pitt, Plan B Entertainment, comprara los derechos del libro.

"Fue graciosa la manera en la que todos los productores intentaron convencerme para que firmara con ellos el contrato. A los pocos meses de salir el libro, recibí un montón de llamadas de gente con la que había trabajado y que me hubiera gustado conocer cuando estaba dentro del mundo del cine. Fue una experiencia un tanto agridulce", cuenta entre risas Michaelides.

Aunque desde un primer momento la productora de Brad Pitt le contrató para escribir el guion de la película, no sabe si lo llevará a cabo o no por falta de tiempo. Pero, en todo caso cree que "sería una experiencia interesante el desarmar la novela y volver a unir sus piezas en forma cinematográfica".

El escritor chipriota, que se encuentra ahora en España para la presentación de la novela, está ya sumergido de nuevo en el mundo literario escribiendo su segundo libro que también será un "thriller" y que, de nuevo, estará inspirado en las tragedias griegas.