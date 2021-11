Paco Bezerra, Premio de Teatro Jardiel Poncela 2021

Madrid, 12 nov (EFE).- El dramaturgo Paco Bezerra ha sido galardonado este viernes con el XXX Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela 2021, dotado con 8.000 euros, por su obra "Muero porque no muero (La vida doble de Teresa)", un texto sobre la figura de Teresa de Jesús y cómo sería su regreso a su España natal hoy en día.

Escrita y trabajada durante el confinamiento, la obra ha sido seleccionada entre 305 originales presentados, y "desmitifica los símbolos religiosos y sus significados actuales", según explica en nota de prensa la SGAE que con este galardón desea impulsar y visibilizar la creación teatral contemporánea de excelencia.

"Tengo un apego especial a la autoría desde el texto, más que desde la puesta en escena, por eso me alegra tanto recibir un premio literario como el que acaban de anunciarme", explica el autor nacido en Almería en 1978.

Los reconocimientos "ayudan y te colocan en la primera línea de la escena dramática actual", añade Bezerra quien asegura que "en cierto modo, este premio te valida como autor, entras en el circuito de los autores más representativos".

El jurado, presidido por la dramaturga Marta Arán, ha destacado la capacidad sorpresiva de este monólogo, su narrativa llena de libertad y saltos temporales, que profundiza en la vida de la santa y en cómo afrontaría un regreso a la vida actual.

"El texto habla de Santa Teresa, pero también del arte, de cómo se crean y se utilizan los símbolos y de algún modo habla de todo, capaz de generar grandes imágenes escénicas y acciones", añade el jurado.

La obra, que pivota sobre la figura de Teresa de Jesús y cómo sería su regreso a su España natal hoy en día, surgió de un encargo al autor de la Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

"El parón de la pandemia fue buen acicate para rescatar el texto y volver a medirme y batirme con la dramaturgia española: he sacado la cabeza por encima de más de trescientos textos, estoy muy contento", dice el escritor.

En el confinamiento de 2020, Bezerra retomó la escritura de esta pieza. "Paco, se me acaba de ocurrir una idea, algo que podrías hacer conmigo. Levántate de la cama y acompáñame, me dijo la obra. Y eso hice, salí de mi dormitorio y seguí a la obra por el pasillo de casa; sin sospechar que, al llegar al salón, me encontraría con el cadáver descuartizado de Teresa", cuenta el dramaturgo.

"La historia tiene que comenzar así, con Teresa despedazada. Y, acto seguido, me coloqué de rodillas, sobre el suelo, y, miembro a miembro, me puse a recomponer el cuerpo de la de Ávila", detalla Bezerra.

Bezerra ostenta un gran palmarés que le reconocen como uno de los mejores dramaturgos de la escena contemporánea española, cuenta con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2009 o el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2007, entre otros galardones.

Ha publicado una decena de libros, entre los que se encuentran "El pequeño poni", que han sido traducidos al inglés, chino, polaco, rumano, francés, alemán, árabe, portugués, húngaro, griego, croata, finlandés e italiano.

Ha ejercido como profesor y conferenciante, por diferentes universidades y festivales del mundo y sus textos se han estrenado en el Reino Unido, Argentina, Alemania, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, México, China o Polonia, entre otros países.

Sus obras se han exhibido, en forma de lectura dramatizada o teatro semimontado, en festivales de Francia, Chile, México, Argentina, Uruguay, Austria, Italia, Brasil, Inglaterra, Portugal, Grecia, Estados Unidos y España.

"Muero porque no muero (La vida doble de Teresa" será publicada en la colección TeatroAutor de la Fundación SGAE. Además, la pieza se incluirá en la edición de 2022 del Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas.