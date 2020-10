Paco Plaza: "Siempre nos quedará el cine para poder refugiarnos"

Sitges (Barcelona), 17 oct (EFE).- El director valenciano Paco Plaza ha recibido este sábado el premio Méliès a su carrera, en una edición del Festival de Cine de Sitges marcada por la pandemia, "pero no triste", según el realizador, "porque el certamen ha podido celebrarse y ha demostrado que siempre nos quedará el cine para refugiarnos".

El cineasta ha subido "muy emocionado" al escenario del Auditori de Sitges, el mismo en el que en 2007 recogió junto a Jaume Balagueró el premio a la Mejor Dirección por la primera entrega de "REC".

"Sé que la trilogía de 'REC' tiene mucho que ver con el hecho de que hoy me hayan dado este premio, así que quiero compartirlo con Jaume Balagueró", ha dicho Plaza, en el capítulo de agradecimientos.

La filmografía de Paco Plaza consta de nueve películas, siete de ellas de terror, como las tres entregas de "REC" que dirigió a cuatro manos con Balagueró.

"Mi padre me ha dicho que no he hecho suficientes películas como para que premien toda mi carrera y tiene razón -ha dicho Plaza-, pero me hace mucha ilusión estar aquí, en Sitges, que fue mi escuela de cine fantástico cuando era un adolescente".

El director ha recordado que empezó a ir a este festival como espectador en 1991 y que tiene muchos buenos recuerdos vinculados al certamen.

También guardará un buen recuerdo de la edición de este año, que mañana finaliza, porque, "aunque un periodista me acaba de decir que es una edición triste por la pandemia, a mí no me lo parece. Con lo horrible que es el mundo ahí fuera, es bonito saber que siempre nos quedará el cine para refugiarnos y seguir viviendo la fantasía", ha afirmado entre aplausos.

En la misma gala de entrega de premios, la Federación Internacional de Festivales de Méliès ha otorgado el Méliès d'Or a "Pelican Blood", de la directora alemana Katrin Gebbe.

En la categoría de cortometrajes, el premio ha recaído en "Best Friend", dirigido por David Feliu, Juliana de Lucca, Nicholas Olivieri, Varun Nair y Yi Shen.

También se han dado a conocer las películas premiadas con el Méliès d'Argent del Festival de Cine de Sitges, que competirán por el Méliès d'Or del año que viene.

"Le dernier voyage de Paul W.R.", de Romain Quirot, ha obtenido el Méliès d'Argent de Sitges a la mejor película y "Dar-dar", de Paul Urkijo, el galardón al mejor cortometraje.

Estos premios son otorgados por la Federación Internacional de Festivales de Méliès, una red de 25 festivales de cine de 19 países diferentes.