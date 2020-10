Paddy Considine, primer fichaje para la precuela de "Game of Thrones"

Los Ángeles (EE.UU.), 5 oct (EFE).- "House of the Dragon", la primera serie derivada ("spin-off") de "Juego de tronos" y que como precuela se centrará en la historia de la Casa Targaryen, anunció hoy que el británico Paddy Considine es el primer actor confirmado para su reparto.

"DRACARYS! Paddy Considine ha sido elegido como el rey Viserys Targaryen en 'House of the Dragon'", anunció hoy la cuenta oficial de "Juego de tronos" en Twitter.

Veterano intérprete con una notable carrera a sus espaldas, Considine se ha dejado ver en series como "El visitante", "The Third Day", "Peaky Blinders" e "Informer" y en películas como "The Death of Stalin" (2017), "Bourne el ultimaáum" (2007) o "Submarine" (2010).

"Viserys (el personaje de Considine) fue elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal", explicó hoy HBO en un comunicado.

"Un hombre cálido, amable y decente, Viserys solo desea seguir adelante con el legado de su abuelo, pero como hemos aprendido en 'Juego de tronos' los buenos hombres no necesariamente resultan ser grandes reyes", añadió.

En octubre de 2019 se anunció que "House of the Dragon" será el primer "spin-off" de "Juego de tronos".

Justo ese mismo día se supo también que HBO había cancelado sus planes para otra serie derivada de "Juego de tronos" que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio (conocido en la industria como piloto, que sirve para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie).

En el caso de "House of the Dragon", HBO decidió aprobar la serie directamente saltándose la fase piloto.

Esta nueva producción ha sido creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas de fantasía épica en las que se basa "Juego de tronos", y por Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie "Colony".

Condal y Miguel Sapochnik, quien dirigió algunos de los episodios más famosos de "Juego de tronos", serán los "showrunners" (máximos responsables de una serie).

Esta nueva serie está inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie y que se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo.

Tras ocho espectaculares temporadas, "Juego de tronos" se despidió de los espectadores en 2019 convertida en un impresionante e histórico fenómeno de la pequeña pantalla.

Ganó 12 estatuillas en la edición de 2019 de los Emmy con las que amplió hasta las 59 su récord absoluto como la serie más laureada en la historia de los galardones más importantes de la televisión.