Palmarés completo de la 78 edición del Festival de Cine de Venecia

Venecia (Italia), 11 sep (EFE).- La película "L'événement", de Audrey Diwan ganó hoy el León de Oro a la mejor película de la 78 edición del Festival de Cine de Venecia.

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por Bong Joon-ho:

SECCIÓN OFICIAL

León de Oro: "L'événement" ("El acontecimiento"), de Audrey Diwan.

León de Plata Gran Premio del Jurado: "È stata la mano di dio" ("Fue la mano de Dios"), de Paolo Sorrentino.

León de Plata a la mejor dirección: Jane Campion, por "The power of the dog" ("El poder del perro").

Premio Especial del Jurado: "Il Bucco", de Michelangelo Frammartino.

Premio al mejor guion: Maggie Gyllenhaal, por "The Lost Daughter".

Copa Volpi a la mejor actriz: Penélope Cruz, por "Madres paralelas".

Copa Volpi al mejor actor: John Arcilla, por "On the Job: The Missing 8".

Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Filippo Scotti, por "È stata la mano di dio" ("Fue la mano de Dios").

HORIZONTES

Mejor filme: "Pilgrims", de Laurynas Bareisa.

Mejor dirección: Éric Gravel, por "À plein temps".

Premio especial del jurado: "El gran movimiento", de Kiro Russo.

Mejor interpretación femenina: Laure Calamy, por "Á plein temps".

Mejor interpretación masculina: Piseth Chhun, por "White Building".

Mejor guion: Peter Kerekes e Ivan Ostrochovsky.

Mejor cortometraje: "Los huesos", de Cristóbal León y Joaquín Cociña.

OTROS PREMIOS

Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: "Imaculat", de Monica Stan y George Chiper-Lilemark.

Gran Premio del Jurado para la mejor obra de realidad virtual: "Goliath: Playing with Reality", de Barry Gene Murphy y May Abdalla.

Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: "Le bal de Paris", de Blanca Li.

Premio a la mejor historia de realidad virtual: "End of the Night", de David Adler.

León de Oro honorífico: Roberto Benigni y Jamie Lee Curtis.

Premio Cartier Glory: Ridley Scott.

Premio de los espectadores Armani beauty: "The blind man who did not want to see Titanic", de Teemi Nikki.