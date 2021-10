Palmarés completo de la SEMINCI 2021

Valladolid, 30 oct (EFE).- El jurado internacional de la 66 ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), presidido por el realizador y los jurados de las diversas secciones y premios convocados, han otorgado los siguientes galardones:

LARGOMETRAJES

- Espiga de Oro: "Last Film Show", de Pan Nalin (India/Francia).

- Espiga de Plata: "Sis dies corrents" (Seis días corrientes), de Neus Ballús (España).

- Premio Ribera del Duero al Mejor Director: Fred Baillif, por "The Fam" (Suiza).

- Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director: Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam, por "Ballad of a white cow" (Irán/Francia).

- Premio al Mejor Actor: Yuriy Borisov, por "Compartment n.6" (Finlandia/Alemania/Estonia/Rusia).

- Premio a la Mejor Actriz: Yllka Gashi, por "Hive" (Kosovo/Suiza/Albania/Macedonia del Norte).

- Premio Miguel Delibes al Mejor Guión: Paul Schrader, por "The card counter" (Estados Unidos/Reino Unido/China).

- Premio a la Mejor Dirección de Fotografía: Akiko Ashizawa, por "Vengeance is mine, all others pay cash" (Indonesia/Singapur/Alemania).

- Premio José Salcedo al Mejor Montaje: Fred Baillif, por "The Fam".

- Espiga Arcoiris: "Sedimentos", de Adrián Silvestre (España).

- Espiga Verde: "Animal", de Cyril Dion (Francia).

- Premio del Público: "Sis dies corrents", de Neus Ballús (España).

- Premio FIPRESCI: "The worst person in the world" (La peor persona del mundo), de Joachim Trier (Noruega/Francia/Suecia/Dinamarca).

- Premio de la Juventud: "The worst person in the world" (La peor persona del mundo), de Joachim Trier (Noruega/Francia/Suecia/Dinamarca).

CORTOMETRAJES

- Espiga de Oro: "Affairs of the Art" (Asuntos del arte), de Joqnna Quinn y Les Milles (Reino Unido/Canadá).

- Espiga de Plata: "Mi última aventura", de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas (Argentina).

- Mejor corto europeo: "Affairs of the art" (Asuntos del arte), de Joqnna Quinn y Les Milles (Reino Unido/Canadá).

PUNTO DE ENCUENTRO

- Premio al Mejor Largometraje: "La Traviata, my brothers and I" (Mis hermanos y yo), de Yohan Manca (Francia).

- Mención Especial: "Mis hermanos sueñan despiertos", de Claudia Huaiquimilla (Chile).

- Mejor Cortometraje Extranjero: "The criminals" (Los criminales), de Serhat Karaaslan (Francia/Rumanía/Turquía).

- Mención especial: "Stories keep me awake at night" (Noches en vela), de Jérémy van der Haegen (Bélgica).

- Premio "La Noche del Corto Español": "Las infantas", de Andrea H. Catalá (España).

- Mención especial: "Intentando", de Juan Manuel Montilla "El Langui" (España).

- Premio del público: "La Traviata, my brothers and I" (Mis hermanos y yo), de Yohan Manca (Francia).

- Premio de la Juventud: "Persona non grata", de Lisa Jespersen (Dinamarca).

- Mención especial: "The dorm" (La habitación), de Roman Vasyanov (Rusia).

TIEMPO DE HISTORIA

- Primer Premio: "Ex aequo" para "My childhood, my country - 20 years in Afghanistan" (Mi infancia, mi país: 20 años en Afganistán), de Phil Grabsky y Shoaib Sharifi (Reino Unido); y para "Writing with fire" (Escribiendo con fuego), de Sushmit Ghosh y Rintu Thomas (India).

- Segundo Premio: "Corsini interpreta a Blomberg y Maciel", de Mariano Llinás (Argentina).

- Mejor Cortometraje: "Whe we were bullies" (Cuando éramos acosadores), de Jay Rosenblatt (Alemania/Estados Unidos).

- Premio del público: "Luchadoras", de Paola Calvo y Patrick Jasim (Alemania/México).

DOC ESPAÑA

- Premio DOC España: "El vent que ens mou" (El viento que nos mueve), de Pere Puigbert (España).

- Premio Castilla y León en corto: "El rey de las flores", de Alberto Velasco (España).

- Mención especial: "Marinera de luces", de Pablo Quijano (España).

- Premio Fundos: "Hive" (Colmena), de Blerta Basholli (Kosovo/Suiza/Albania/Macedonia del Norte).

- Premio Blogos de Oro: "The worst person in the world" (La peor persona del mundo), de Joachim Trier (Noruega/Francia/Suecia/Dinamarca).

+ Fuentes: Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).