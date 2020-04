La pandemia cancela la "ceguera blanca" de Saramago en la Royal Company

Una pandemia real ha sacado de los escenarios la apocalíptica "peste blanca" imaginada hace 25 años por José Saramago en su "Ensayo sobre la ceguera". La Royal Shakespeare Company acaba de suspender su programación hasta otoño, que incluía por primera vez una adaptación de la obra del Nobel portugués.

"La ironía del destino es que una obra sobre una epidemia sea anulada por causa de una verdadera epidemia. Es casi una contradicción", explica hoy a Efe el director portugués Tiago Rodrigues, que iba a presentar a Saramago a la escena británica en agosto.

Considerada una de las mejores compañías teatrales del mundo, la Royal Shakespeare Company acaba de anunciar que suspende su programación y que cerrará el Swan Theatre, en Stratford-upon-Avon -donde estaba previsto el estreno- hasta otoño, obligada por el impacto de la crisis provocada por el coronavirus.

"Blindness and Seegin" (Ceguera y visión) formaba parte del Proyecto Europa, una iniciativa de la Royal para dar voz a actores y directores europeos.

Llevar a Saramago a las tablas con la compañía británica era un sueño para Rodrigues que le permitía "lograr lo imposible", su "deseo utópico" de trabajar con el Nobel portugués, fallecido en Lanzarote en 2010.

Un sueño truncado. "Me acaban de confirmar que la obra esta anulada y no hay perspectivas de que se haga en el futuro porque la situación de la Royal Shakespeare Company es muy difícil".

"Me entristece muchísimo porque es una obra que está tan presente, que es tan pertinente... Es la historia de una epidemia de ficción que no puede ser contada a la gente porque hay una epidemia real", apunta Rodrigues, director artístico del Teatro Nacional de Lisboa.

"Trabajamos en algo tan real que la realidad lo ha borrado", continúa el también actor portugués, que comenzó a trabajar hace casi dos años en un texto que combina el "Ensayo sobre la ceguera" y su secuela, el "Ensayo sobre la lucidez".

"Lo que está ocurriendo no se creería en una novela", dice. Pero no pierde el optimismo: "Hay que pensar esta crisis como una excepción, pero también como un síntoma de una mutación social, para que no sea un paréntesis y después volvamos a la vieja frase que ya está escrita. El texto tiene que cambiar".

Ahora, dice que va a quedarse "quieto" y "a escuchar el mundo para volver después a la adaptación". En su cabeza ya un nuevo proyecto sobre "este laberinto del destino casi borgiano".

También Pilar del Río, viuda de Saramago, se ha visto sorprendida por "la contradicción que supone que una obra sobre la pandemia no pueda ser representada por una pandemia real".

La distopía de Saramago, su "ceguera blanca", se antoja más actual que nunca 25 años después de su publicación y bate récords de ventas en los países más golpeados por la epidemia, como Italia, donde la demanda se ha disparado un 180 por ciento

"Mucha gente busca el libro para encontrar fuerzas para afrontar lo desconocido", reflexiona Pilar del Río, que recuerda que la novela es "una metáfora sobre la ceguera moral". "Somos ciegos que viendo no vemos".

La periodista española confía en que su lectura deje lecciones positivas. "Este dolor y este horror provocado por la pandemia está haciendo que aparezcan sentimientos y actitudes que con el día a día teníamos olvidadas y machacadas", dice.

"Hay que cambiar por completo las referencias para que, a partir de ahora, los cuidadores -bien los que recogen la basura, los trabajadores de hospitales o los repartidores de alimentos- sean la verdadera aristocracia", continúa en una entrevista con Efe.

En este proceso, "las mujeres, que son la sal de la Tierra, y los emigrantes son fundamentales". "O aceptamos que son el futuro o no hemos aprendido".

Y Pilar del Río rescata otra lección de la obra de Saramago, la revolución silenciosa de la ciudad contra el poder en el "Ensayo sobre la lucidez", porque "cuando los ciudadanos recuperan la lucidez y vuelven a querer manipularlos hay una reacción".

Por Mar Marín