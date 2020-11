Panteón Rococó se divierte y expande siendo la imagen de la lotería de México

México, 30 nov (EFE).- La banda mexicana Panteón Rococó celebra su 25 aniversario apareciendo en los boletos de la Lotería Nacional y consideraron este lunes en entrevista con Efe que "la comunicación se abre con esta propuesta y es divertido".

"Fue interesante, ellos ya habían trabajado con algunos artistas. Está bien vincular un concurso con la música, la comunicación se abre de alguna manera con el boleto con la imagen de la banda y es más divertido que otra cosa", detalló Felipe Bustamante, teclista del grupo.

La Lotería Nacional dedicará el sorteo del Zodiaco Especial #1510 a la trayectoria musical y al 25 aniversario -el próximo 6 de diciembre- de Panteón Rococó, uno de los mayores representantes del rock mexicano, y con una carrera impecable.

Para ellos era impensable un homenaje de este tipo y jamás se habían imaginado aparecer en los boletos de lotería, pero les resultó interesante la propuesta porque es algo que todos de niños veían y hay mucha gente que compra lotería asiduamente.

Para los coleccionistas de boletos y seguidores de la banda que no pudieron acudir a conciertos debido a la pandemia de coronavirus, tal vez sea una buena opción obtener estos papeles que comienzan a venderse este lunes.

"Es paradójico ahora con la pandemia. Por ahora no hay boletos de conciertos ni de muchas cosas. De alguna manera, curiosamente, encaja. Yo no soy muy adepto a los sorteos y así, pero voy a comprar el mío y a ver si de una me hago millonario", bromeó el músico.

ENERGÍAS EN PAUSA

Aunque esto se ve pequeño comparado con los planes de celebración para los cinco lustros de la agrupación que tenían preparados y no se pudieron llevar a cabo.

Panteón Rococó había programado un concierto en el Foro Sol, uno de los auditorios más icónicos de la capital, a pesar de que algunos dudaban si lograrían llenarlo.

"En unas horas los boletos se habían acabado. (...) Salió el segundo y ya fue como 'ya paren las maquinas' pero la compañía que hace los conciertos nos solicitó que consideráramos hacer un tercer show", contó.

Sin embargo, cuando ya iban por más de la mitad de las entradas vendidas para la tercera fecha, llegó la pandemia y tuvieron que aplazarlo hasta dos veces y finalmente, si todo va bien, serán el 21, 22 y 23 de mayo de 2021.

"Estamos con toda la energía suspendida, guardada para cuando podamos retomar todo, ensayos incluso, porque veníamos fuerte con los ensayos, íbamos a la mitad del 'set' ya repasado y habíamos invitado talentos del extranjero. Estábamos con todo el caminito andado y fue fuerte que tuvimos que posponerlo dos veces", expresó.

Aún así, retomarán las celebraciones si es posible en lo que entre ellos llaman el "aniversario 25+1" y Bustamante explicó que la cuarentena les ha servido para tomarse un descanso que ya estaban considerando para después del aniversario.

"Llevábamos sin parar casi desde que iniciamos. Era una de las discusiones que ya estábamos planeando antes de los 25 años. (...) Desde que empezamos no hemos dejado de ensayar ni de vernos yo creo que ni dos meses y siempre estamos ahí. Ha sido nuestra bendición y también nuestro verdugo", detalló.

Sin embargo, los seguidores de la banda pueden estar tranquilos porque con el parón que implicó la cuarentena, durante la que el cantante, Dr. Shenka (Luis Román Ibarra), padeció la covid-19, todos tomaron energía para volver a los escenarios.

"Pensábamos en regresar cuando ya necesitáramos encontrarnos otra vez. Ese gusto por la música nunca se pierde pero la cotidianidad va haciendo su labor y minando cositas pero cuando no lo tienes todo regresas y extrañas hasta las desveladas, o algo que yo detesto que son los aeropuertos", añadió Bustamante.

Por ahora, preparan un nuevo sencillo que estará listo en las próximas semanas, esperan cuál será la reacción ante el boleto de lotería y guardan energías para cuando puedan volver por todo lo alto.