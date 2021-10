Paquito D'Rivera defiende usar el arte para mejorar la vida de los que tienen menos

Miami, 14 oct (EFE).- El jazzista cubano Paquito D'Rivera, que será este sábado en Miami el invitado principal de la Gala Benéfica Panamericana contra el hambre infantil en Latinoamérica, dijo este jueves que los que tienen más deben compartir con los que tienen menos, especialmente los niños.

"Hay que utilizar al arte para mejorar la vida de los que tienen menos que nosotros. Hay gente que está pasando hambre y niños que no pueden ir a la escuela, eso es una realidad en Latinoamérica", dijo a Efe el 14 veces ganador de premios Grammy y Latin Grammy.

D'Rivera será el invitado especial de la gala musical, organizada por la Alianza América Viva, que beneficiará a una docena de grupos benéficos de Latinoamérica.

El músico cubano describió el evento musical como "un viaje por toda la música del nuevo mundo", que incluye ritmos y bailes de Cuba, Venezuela, República Dominicana, Brasil y hasta tango argentino.

El espectáculo "América Viva" será una experiencia audiovisual con 25 artistas en escena, más de cuatro pantallas de video y más de 300 piezas de vestuario y accesorios, en la que la música, desde el flamenco hasta los ritmos afro-cubanos y el latin jazz, será el hilo conductor.

"Es una visión panamericana del arte de la música y de la danza", manifestó D'Rivera.

Aseguró que va más allá de Latinoamérica porque "hay un poco de Jazz americano también".

MOZART SE COLÓ

Incluso dijo sonriendo que en su presentación coló "un homenaje a Mozart, que tenía poco de venezolano", pero es su compositor favorito.

"Es un adagio que él escribió y yo lo arreglé a una forma de jazz de Nueva Orleans (...) para darle un toque completamente distinto" al evento", explicó.

D'Rivera elogió al músico "cubano-venezolano" César Orozco, quien, dijo, escribió toda la música del espectáculo, que se compone de 20 piezas que se presentarán este sábado en la gala, que se llevará a cabo en el teatro New World de Miami Beach.

El saxofonista dijo que estaba orgulloso y agradecido de su participación en la gala para recaudar fondos que permitan reducir la desnutrición infantil en América Latina.

Ángela María Tafur, fundadora de Gift to Colombia, una de las doce fundaciones participantes, dijo a Efe que el evento además de benéfico es una alianza del "sentir mestizo" con organizaciones que ayudan, entre otros, a Venezuela, Ecuador e incluso a hispanos en Miami.

Tafur agradeció que D'Rivera haya "creído" en una evento para mostrar la solidaridad hispana y la unión de varias organizaciones.

D'Rivera lamentó que Latinoamérica se ha "especializado en desastres" e hizo llamado a "cuidar a los niños y alimentarlos física y mentalmente".

El jazzista, quien dijo que estará pronto en un concierto en Colombia para después ir de gira a España y algunas ciudades estadounidenses, compartió el mensaje de la gala de "ayudar a los niños del continente americano a salir de la pobreza".

Alexandra Stelling, directora de Friends of the Children of Venezuela y coordinadora de la gala, explicó a Efe que espectáculo es una muestra de unión cultural que refleja a Latinoamérica en pleno Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. y que además busca beneficiar a los niños de la región.