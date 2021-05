Parlamentarios denuncian politización de venta de Caracol Radio en Miami

Miami, 6 may (EFE).- Dos senadores y un congresista republicanos manifestaron su preocupación por los intentos "altamente partidistas" de presionar a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. para que no autorice la venta de una emisora del Grupo Prisa en Miami a una empresa del español Carlos Vasallo.

En una carta dirigida a la presidenta interina de la FCC, Jessica Rosenworcel, a la que Efe tuvo acceso, los senadores Rick Scott y Marco Rubio y el congresista Mario Díaz Balart le solicitaron que evalúe de "manera justa" y según las reglas del organismo la solicitud para que se autorice la operación.

ATV Holdings, Inc, ligada a Vasallo, un empresario español radicado en EE.UU., firmó en abril un acuerdo con el también español Grupo Prisa para la compra de la emisora Radio Caracol AM 1260 (WSUA) y del traductor de FM W232DX por un monto no informado.

La operación está sujeta a la aprobación de la FCC, que es el organismo que concede las licencias de emisión y aun no se ha pronunciado sobre el caso.

Algunos dirigentes demócratas han expresado públicamente preocupación por el hecho de que con la venta el contenido editorial de la emisora en español podría ser "demasiado conservador" y eso agudizaría la falta de equilibrio en el mercado de medios hispanos del sur de Florida.

"Impedir la asignación de licencias de estaciones de radio en función de su programación anticipada sentaría un precedente peligroso y probablemente violaría las protecciones de la Primera Enmienda de la libertad de expresión y los medios de comunicación libres e independientes", señalan los parlamentarios.

Scott, Rubio y Díaz Balart pidieron a Rosenworcel que, cuando estudie el caso, "rechace cualquier politización de la FCC".

"Nos preocupan estos intentos de imponer la independencia de la FCC y politizar sus decisiones fomentando la censura basada en contenido", subrayan los parlamentarios en la carta.

Además, indican que si se atienden las razones de quienes esperan que el comprador "tenga un punto de vista anticastrista, anticomunista y antisocialista", los conservadores podrían pedir "censura" si consideran que hay un "exceso de contenido liberal".

Como establece el manual de Difusión y Público de la FCC, las emisoras, no la FCC ni ninguna otra agencia gubernamental, son responsables de seleccionar el material que emiten, recuerdan.

La Primera Enmienda y la Ley de Comunicaciones prohíben expresamente a la Comisión censurar material de radiodifusión.

Vasallo, presidente y director ejecutivo de América CV Network, compañía matriz de América TeVé de Miami, dijo a Efe después de firmar el contrato de compra de la emisora que el objetivo de esa operación era consolidar el proyecto de comunicación en torno al canal televisivo, con más soportes y medios.

Sin embargo, dijo que también contó el hecho de que la señal de Caracol Radio 1260 se escuche "con nitidez" en Cuba a determinadas horas del día, gracias a su gran potencia.

Llegar a los cubanos de la isla es una manera de promover las libertades en ese país, dice Vasallo, quien estudia la posibilidad de hacer que también América TeVé llegue a Cuba.

Vasallo posee seis estaciones de televisión en Estados Unidos.