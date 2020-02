Los parques de Universal estrenan su español con el actor Arturo Castro

Universal Studios lanzó este viernes su primera campaña original en español "Déjate Woah", con la intención de promover las visitas del público latino y latinoamericano a sus parques temáticos en Orlando (Florida) y Hollywood (California), y para ello enlistaron al comediante guatemalteco Arturo Castro.

"Desde que era pequeño he ido a los parques de Universal", dijo Castro a Efe. "Sentí como si estuviera cerrando un círculo en mi vida cuando me invitaron a hacer esta campaña y lo mejor es que lo pude celebrar con gran parte de mi familia".

Castro, de 34 años, es conocido en Estados Unidos gracias a su participación en series como "Broad City" y su aplaudida "Alterlatino", donde interpreta a diferentes personajes gracias al apoyo de los artistas del maquillaje.

Fue lo mismo que hizo para el divertido comercial de los parques de Universal, en el que Castro disfruta de las diferentes atracciones vestido como una niña, una abuela, un niño, un papá y otros.

"El que más me gustó fue el de la abuela", confesó el artista, quien recordó entre risas cómo reaccionó la gente en el parque mientras él caminaba en personaje. "Me trataban increíblemente bien hasta que se daban cuenta de que era un hombre".

En el comercial, Castro, en diferentes personajes se ve con los minions en "Despicable Me", frente a frente con dinosaurios en la nueva atracción de Jurassic World, la nueva montaña rusa Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure y volando sobre el Castillo de Hogwarts del mágico mundo de Harry Potter.

Aunque Universal Studios ha hecho otras campañas en español, esta es la primera vez que no se trata de una traducción, sino de contenido original "creado con nuestro humor", explicó el artista.

En la versión en inglés, que tiene su sabor propio, el actor invitado fue el comediante afroamericano Kenan Thompson.

Antes de filmar el comercial, Castro tuvo la oportunidad de visitar los parques con 25 miembros de su familia y el actor indicó que en el grupo había gente de todas las edades y cada quien escogió las atracciones según sus intereses y posibilidades.

En su caso, decidió retarse a sí mismo. "No me gustan las alturas", admitió. Por lo que se lanzó de la montaña rusa que le daba más miedo. "Me sentí como un héroe cuando lo logré".