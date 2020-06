Más de centenar de cantantes participan en "Hope", del compositor Carles Prat

Un total de 117 cantantes han participado en la obra virtual "Hope", del tenor y compositor igualadino Carles Prat, una pieza escrita con motivo de la COVID-19 como un "clamor a la cultura y a la esperanza en momentos de crisis social, sanitaria y económica", según ha explicado el músico.

Es la segunda experiencia de este tipo que lidera Prat en estos meses de confinamiento, puesto que el pasado mes de abril ya creó un coro virtual para que interpretara otra pieza suya, "O sacrum convivum", que ya había estrenado.

En esta ocasión, la obra "Hope" se basa en el poema "Hope is the thing with feathers", de la poeta norteamericana Emily Dickinson, y está compuesta para cuatro voces mixtas, soprano, alto, tenor y bajo.

Los integrantes del coro proceden de ciudades de Cataluña, Islas Baleares, País Vasco, Andalucía y Francia.

Carles Prat ofreció a través de internet un vídeo con la partitura general, un audio y la imagen de él mismo dirigiendo, además de cuatro versiones con cada una de las voces destacadas, que los participantes han seguido para grabar sus voces.

Los 117 participantes han hecho llegar sus grabaciones de vídeo y voz, que se han agrupado, editado y mezclado para obtener el resultado final.

El músico Daniel Prat, hermano de Carles, se ha encargado de la producción de esta propuesta, que ya se puede ver y oír a través de YouTube.

Nacido en 1985, Carles Prat compagina su actividad como cantante profesional con la creación musical, especialmente del repertorio coral.