Pasolini formula como un punto y seguido una personal teoría sobre la muerte

Valladolid, 28 oct (EFE).- La muerte no es un punto final ni aparte, sino un punto y seguido, una secuencia inherente a la propia existencia y pertrechada de la misma naturalidad con que el realizador italiano Uberto Pasolini la ha abordado en el filme "Nowhere special", proyectado este miércoles en la 65ª Seminci.

Todo lo que nace, muere y el reto es el de disfrutar el tiempo recibido, sortear obstáculos y cumplir con las responsabilidades asumidas como le sucede a John, un limpiador de 35 años que apura sus últimas semanas de vida en busca de un acomodo para su hijo de cuatro años que ha cuidado en absoluta soledad.

Más allá de la muerte, "he querido reflejar la esperanza en la vida y en el amor", el que se profesan los dos protagonistas de una película inspirada en un hecho real como fue la aparición en la prensa de un anuncio en la que una persona, ante la certeza de su próximo fallecimiento, buscaba una familia de acogida para su hijo.

"Me pareció inmediatamente una historia muy especial y la posibilidad de hacer una película de amor un poco diferente", ha analizado Pasolini durante una rueda de prensa que ha concedido al término de la proyección, dentro de una jornada donde también ha competido "Gaza mon amour", de los hermanos palestinos Arab y Tarzan Nasser.

"Nowhere special" es el tercer largometraje del veterano cineasta Pasolini (Roma, 1957), conocido por su faceta como productor independiente y su participación como tal en la exitosa "The full monty" (1997), quien ha competido en la jornada que marca el ecuador del festival de cine de Valladolid.

Una enfermedad terminal, de inminente desenlace, apura los plazos de John para encontrar una familia de adopción para su hijo, un peregrinaje por los hogares de los candidatos al que asiste también el espectador y con el que Pasolini resuelve un planteamiento de la muerte ajeno a estridencias y patetismos.

A ello contribuye un guión con su firma que no se recrea en el estrago físico del protagonista, el actor británico James Norton, ni se enfanga en deliquios melodramáticos gracias también al recurso de una estridencia cromática que no abandona la pantalla de principio a fin en los juguetes, parques, edificios, grafiti e indumentarias, de colores llamativos y que remiten a esa alegría y esperanza de vivir.

Un pequeño parque de atracciones, al final del metraje, simboliza el 'tempus fugit' y la vida tasada que se nos concede en un carrusel que gira y gira, en unos espejos cóncavos y convexos que nos deforman como ocurre con el paso del tiempo, y en unos coches que chocan sin poder salvar los obstáculos.

"Nowhere special", que sólo se ha visto en el festival de Venecia y Pasolini quiere estrenar en salas para cuando la situación sanitaria "se normalice", satisface el sentido espiritual porque conmueve, responde a preguntas porque hace pensar e invita al hedonismo desde una estética colorista.

Otro hecho real, el hallazgo en 2014 de una estatua antigua de Apolo, por parte de un pescador en aguas de la franja de Gaza, ha inspirado a los hermanos Tarzan y Arab Nasser su segundo largometraje, "Gaza mon amour", proyectado este miércoles en Valladolid y que representará a Palestina en los 93º Óscar de Hollywood.

Tras su paso por Venecia y Toronto, aterriza en la Seminci como una comedia sobre la odisea de un pescador soltero y sesentón que, al hacer suya la máxima machadiana de que 'en el amor locura es lo sensato', decide pedir matrimonio a una otoñal madre de una hija divorciada.

La atmósfera de comedia, humorística en algunos pasajes, no impide a los hermanos Nasser recordar algunas de las constantes vitales de Palestina: el cerco israelí, la atmósfera bélica de Hamas, la miseria económica, la corrupción institucional y el ansia de una parte de la población de emigrar a Europa en busca de un futuro.

El jurado internacional de la Seminci calificará este próximo jueves una de las películas más esperadas del festival, "There is no evil", del iraní Mohammad Rasoulof, Oso de Oro en la pasada Berlinale y que la crítica y prensa acreditada ha podido visionar en un pase previo este miércoles.