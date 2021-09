Passeig de Gourmets vuelve al Paseo de Gracia tras el parón por la pandemia

Barcelona, 30 sep (EFE).- El festival gastronómico Passeig de Gourmets volverá el próximo día 14 al Paseo de Gracia barcelonés, después del parón del pasado año por la pandemia.

En esta tercera edición, que tendrá lugar del 14 al 24 de octubre, los amantes de la gastronomía podrán visitar los 16 establecimientos participantes y descubrir sus propuestas a través de la ruta de platillos, los menús degustación, los preparados 'a 4 manos' y las experiencias gourmet.

Los restaurantes vuelven a unir fuerzas para mostrar su talento al público barcelonés después de muchos meses ofreciendo sus platos en formato para llevar o a domicilio.

Un total de dieciséis establecimientos se han sumado a esta tercera edición: Alma Barcelona, Almanac (restaurante Virens), Cafè de la Pedrera, Casa Seat, Claris Hotel, Cookiteca, H10 Casa Mimosa, Hotel Casa Fuster (Cafè Vienés), Majestic Hotel (El Bar del Majestic y SOLC), Mandarin Oriental (Banker’s Bar y Blanc), Monument Hotel (Hall0 Cocktail Bar y Oria), The Bistrot–Santa Eulalia, Sintonia, Solomillo, The One Barcelona (Somni Restaurant) y The Wine House Pop-Up Store.

El presidente de la Associació del Passeig de Gràcia, impulsora del festival, Luis Sans, ha destacado este jueves en la presentación que "esta edición va a ser muy especial para todos; queremos llenar nuestro paseo y que la ciudad de Barcelona vuelva a volcarse con este festival que nació en 2018 y que, desde entonces, ha cosechado éxito tras éxito".

En sus dos primeras ediciones de vida, el Passeig de Gourmets sirvió en total más de 20.000 platillos y 4.000 menús degustación.

"El parón de marzo de 2020 queda atrás, ahora ha llegado el momento de volver a llenar los restaurantes con nuestra alegría y ganas de vivir", ha añadido Sans.

La Ruta de Platillos -medias raciones- por 7 euros ofrece diferentes propuestas con cerveza Estrella Damm o cava Juvé & Camps incluidos; y los Menús Degustación por 50 euros ofrecen una experiencia más amplia para disfrutar en la mesa, incluyendo cerveza Estrella Damm.

Como novedad, este año, por 15 euros más, se podrá realizar el mismo menú con una propuesta de maridaje exclusiva firmada por la D.O. Cava.

Finalmente, también regresan las noches "A 4 manos", en las que chefs del Paseo de Gracia invitan a otros amigos chefs a cocinar juntos en una velada única: Martín Berasategui y Xabi Goikoetxea (14 de octubre en Monument Hotel Oria); Nandu Jubany y Fina Puigdevall (día 20 en Majestic Hotel); y Sergio Ruiz y Rodrigo de la Calle (día 21 en el Almanac Barcelona Virens).

Entre las propuestas que se podrán degustar en el Passeig de Gourmets figuran empanadillas de kimchi; tartar de salmón, queso de cabra y melón flambeado con muselina de alioli y miel trufada; canelón de meloso de ternera; escabeche de mejillones y setas; brioche de anguila ahumada y langostino; meloso de ternera con parmentier de patata; o crocanti de brandada de bacalao con crema de pimientos del piquillo y mayonesa de olivada.