Pastora Soler: "Cuando echo la vista atrás veo un camino tortuoso"

Madrid, 6 may (EFE).- Feliz de regresar a los escenarios sobre los que lleva 25 años, Pastora Soler llega a Madrid este domingo para dar el pistoletazo de salida a una gira "íntima" que recibe su mismo nombre, en un momento donde hay "que desnudarse un poco más por las circunstancias" y levantar los escudos.

"Cuando echo la vista atrás veo un camino tortuoso, no fácil, con muchas oportunidades", cuenta a Efe al repasar su carrera musical en una entrevista en el Teatro Real, espacio desde el que arrancará el 9 de mayo su nueva gira, al igual que hizo en 2017 tras su parón de dos años, del que volvió con "muchísimo nervio".

La cantante, nacida Pilar Sánchez (Coria del Río, 1978), celebró en medio de la pandemia su primer cuarto de siglo sobre los escenarios, 25 años que "dan para mucho" y que no le molestan. "Cuando te pesen, mal asunto", opina la intérprete.

"He visto carreras que han sido más fáciles, no como la mía, pero eso me pone las pilas y me hace seguir teniendo esas metas", confiesa orgullosa por los méritos conseguidos a base de esfuerzo. "Valoro que nadie me haya regalado nada. Llevo toda la vida en esto. He sido y soy muy disciplinada, trabajadora y con mucho tesón", subraya.

El año pasado dio muy pocos conciertos, pero se le ha visto mucho en la televisión tras su paso por "La Voz Senior" como "coach" y como participante de "Mask Singer", programa en el que se atrevió a cantar en inglés disfrazada de Pavo Real.

"Aunque ese tipo de música es la que más escucho y canto en la ducha, ese contexto era la ocasión perfecta. Me ha servido para atreverme quizá un poquito más en futuros proyectos", anticipa.

Su nueva gira recorrerá la península con temas de toda su carrera. "Quien me sigue no viene a escuchar un disco en concreto. En los directos uno se desnuda. Quizá discográficamente sigues una línea, pero no puedo dejar mis raíces y mis principios, a todo lo que forma parte de mí, a lo que yo soy como artista", explica al respecto.

Tras su paso por el Teatro Real este domingo, está previsto que actúe el 12 de junio en la plaza de toros de los Califas de Córdoba, el 2 de julio en el Auditorium de Palma de Mallorca, el 16 de ese mes en la plaza de toros de Huelva y el 18, en el Benidorm Palace de la ciudad alicantina.

Pasará por otras ciudades como Málaga (Auditorio Municipal Cortijo de Torres, 24 de julio), Valladolid (Auditorio Miguel Delibes, 4 de septiembre), Barcelona (Festival Mil·lenni, 17 de octubre) o Zatagoza (Auditorio, 17 de diciembre).

En paralelo, ya está trabajando en su decimotercer trabajo. A finales de año, si no es un álbum completo, sí le gustaría sacar al menos una canción. "Sigo siendo joven. Con muchas cosas aprendidas, pero con muchísimas ganas de seguir haciendo cosas", ratifica.

Soler no se ve "todavía" cantando por reguetón, aunque reconoce que se sabe las últimas canciones que salen por sus hijas. "Forma parte de mi día a día. El reguetón tiene su momento. Está muy bien para dar energía, pero yo no me veo cantándolo", afirma, aunque en 2019 comentó a Efe que había coescrito un tema de este estilo.

Como oyente, revela que en su playlist hay de todo: desde Céline Dion a la nueva canción de C. Tangana con Antonio Carmona. "Me he enganchado", dice.

La representante de España en Eurovisión 2012, donde logró la décima posición, adora a Blas Cantó, que el próximo 22 de mayo representará al país con la canción "Voy a quedarme".

"Siempre he dicho que es el candidato perfecto. Es una persona con muchísima disciplina y profesionalidad. Sabiendo cómo es ese escenario, sé que lo va a bordar. Está convencido con la canción que va a defender y eso será éxito seguro", apuesta.

Se muestra "encantada" por otro lado con la promoción del representante español en otras cadenas. "Ojalá en mi año hubiera sido así. Me parece muy acertado que apoyemos nuestra candidatura, pero también que conozcamos lo de otros países a los que podemos votar. Ojalá hubiera más programas en Europa", señala.

Respecto al grado de implicación de RTVE en la candidatura española, motivo de polémica para muchos "eurofans", reconoce que es "muy importante, porque es la que te va marcando el camino". "Es un 50–50 de la cadena con el artista", opina, antes de precisar que el ente público no tiene nada que ver con acabar en el último puesto.

Por Brian Bujalance