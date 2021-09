Pat Metheny, mecenas de la nueva generación del jazz en su último disco

Nueva York, 9 sep (EFE). - Aunque Pat Metheny tiene a sus espaldas cerca de medio siglo de éxitos en el jazz y un total de veinte premios Grammy, el guitarrista sigue componiendo música y publicando álbumes, el último de ellos "Side-Eye NYC (V1.IV)", en el que presenta al público a una nueva generación de talentosos músicos neoyorquinos a los que quiere dar visibilidad.

"Toda mi vida, desde que tenía catorce o quince años en la ciudad de Kansas, donde crecí, siempre me dieron la bienvenida en la comunidad de la música, porque más o menos sabía tocar", recuerda modestamente Metheny en una entrevista con Efe, en la que explica que eso mismo es lo que pretende ofrecer a una variedad de jóvenes músicos con los que cuenta en este disco, que sale a la venta este viernes.

"El hecho de que me dieran la bienvenida fue muy importante para mí, y hasta cierto punto es lo que estoy haciendo con estos chavales", apunta.

Entre los afortunados que reciben el calor del veterano músico se encuentran Joe Dyson, natural de Nueva Orleans pero que reside en Nueva York y que Metheny ha descrito como "el mejor batería" con el que ha tocado nunca, el también batería Marcus Gilmore o el teclista James Francies.

Con su ayuda, el estadounidense presenta nuevas composiciones, pero también versiones de algunos de sus éxitos como "Better Days Ahead" (1989) o "Timeline", una canción que compuso él pero que publicó el saxofonista Michael Brecker en 1999 como parte de su disco "Time Is of the Essence".

LA EXPERIENCIA IMPAGABLE DE UNA GIRA

A través de este, su disco número 52, Metheny no quiere limitarse solo a propulsar la carrera de otros músicos, sino ofrecerles toda una serie de experiencias que se viven cuando se forma parte de una gira de más de cien espectáculos como la que tiene prevista realizar a partir de este septiembre y hasta al menos agosto de 2022 para llevar "Side-Eye NYC" a todo EE.UU. y a medio mundo.

"Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con tocar, como es estar en la carretera y tocar en 110 conciertos. Es una educación distinta, porque hay cosas que no vas a descubrir de ninguna otra manera si no es haciéndolas", señala el veterano guitarrista, de 67 años.

"Y soy uno de los pocos que, en el panorama general, sale a tocar tantos conciertos", agrega.

SABER COMUNICAR

No le ha sido fácil a Metheny encontrar a profesionales que consideraba lo suficientemente buenos, porque aunque hay un número elevadísimo de músicos con enorme destreza, pocos son los que saben comunicar.

"Es fácil encontrar gente que pueda tocar cosas súper complicadas, de hecho hay millones. (...) Pero lo que importa de verdad es, ¿puedes contar una historia? ¿Puedes comunicar? ¿Puedes ofrecer una ventana al oyente para que se adentre en un mundo en el que nunca habían pensado antes?", plantea.

Para Metheny, esta nueva generación de músicos ha contado con la ventaja de poder acceder a mucho más material de aprendizaje desde distintas fuentes y que está al alcance de todos, pero eso también tiene sus desventajas.

"Puedes meterte en YouTube y ver a algún hombre enseñándote a tocar una escala Lidia 11 aguda del derecho y del revés, pero mientras lo haces puedes distraerte y empezar a ver vídeos de gatos", dice el guitarrista en referencia a la sobreestimulación a la que están sometidos los más jóvenes con la tecnología.

"O sea que es un arma de doble filo: sí, tienes acceso a toda esta información, pero hay un nivel de disciplina que se requiere para manejar toda esa información", afirma Metheny, que opina que "la gestión del tiempo es probablemente la habilidad más importante a la que puede aspirar cualquier persona".

SU TÉCNICA PARA CONTROLAR EL EGO

Pese a los veinte Grammy que se ha llevado, y pese a ser el único músico de la historia en haber sido galardonado en doce categorías distintas de este prestigioso galardón, el guitarrista y compositor trata de no recrearse demasiado en los premios que le otorgan.

"Hago todo lo que puedo para apreciarlo y disfrutarlo durante un breve periodo de tiempo, durante una o dos horas, y después no vuelvo a pensar en ello", explica Metheny, que concreta que no tiene ningún premio, "nada relacionado con ese tema", expuesto en su casa.

"Creo que ese es el resultado de estar tanto tiempo en la carretera y entender que sí, que quizá hayas tenido una noche increíble en Madrid, pero la siguiente noche tocas en Barcelona, y a la gente de Barcelona no le importa cómo tocaste anoche. Empiezas de cero, cada día", remata.

Helen Cook