PATE denuncia el "colapso" de la producción audiovisual independiente

Madrid, 23 jun (EFE).- El presidente de la asociación de productores audiovisuales PATE, José Manuel Lorenzo, que aglutina el 75 % de la producción española de series y el 50 % de la taquilla de los cines, ha denunciado hoy el "colapso" que vive la producción independiente, tras el desembarco de las plataformas en España.

En un acto celebrado en el auditorio de Casa de América, Lorenzo ha reconocido que la irrupción de Netflix y el resto de plataformas en la producción audiovisual española fue aplaudida en su momento por las empresas autóctonas por lo que supuso de inversión de capital, generación de empleo y potencial de distribución mundial.

"Pero a la postre el precio a pagar ha supuesto un deterioro de la relación, ya no tenemos un retorno económico por emisiones en segunda ventana, no hay primas de éxito en otros países, no hay pago de derechos por reproducción", ha enumerado como factores que han llevado a esa situación de "colapso".

PATE ha sido tradicionalmente la asociación que aglutinaba a las productoras de televisión, pero en el último año ha incorporado también a algunas de las principales productoras de cine como El Deseo, Mod Producciones, Atípica Producciones, Morena Films o La Zona.

Actualmente se compone de cuarenta productoras de cine, series, documentales y programas de entretenimiento -entre ellas el grupo Banijay, Mediapro, Secuoya o el Grupo IZEN- que facturan más de 2.000 millones de euros y dan empleo a más de 20.000 profesionales, según sus datos.

El encuentro de hoy, bajo el título "Producción independiente, motor de crecimiento", tenía como objetivo fijar posiciones ante las reformas legislativas claves que se avecinan, en concreto la nueva Ley General Audiovisual, la Ley de Propiedad Intelectual y el plan gubernamental "España Hub Audiovisual" con una dotación de 1.600 euros en cuatro años.

Una de sus principales reclamaciones es una definición legal de lo que es un productor independiente, entendido en su doble faceta de creador y empresario, para garantizar que las ayudas, directas o indirectas, lleguen a ellos y retener los derechos de propiedad intelectual.

Tradicionalmente las cadenas de televisión, obligadas por ley a destinar un porcentaje de sus beneficios a producción de cine y series europeas, se han aliado con empresas productoras "amigas" o falsas independientes cuya facturación dependía casi por completo de esos canales.

"Nuestro objetivo es uniformizar en el marco regulatorio la definición de productor independiente para que no exista incertidumbre, para acceder a los derechos de propiedad intelectual y que la parte de incentivos y ayudas pivote en torno a la producción independiente", ha señalado José Nevado, director general de PATE.

"Los operadores adquieren derechos de por vida, a veces del cien por cien de la propiedad intelectual, sobre precuelas, secuelas y todo sin ninguna obligación con el creador que lo ha originado mas allá de la buena fe", ha criticado Lorenzo, quien ha abogado por una relación "mas equitativa" entre operadores y productores/creadores.