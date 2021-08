Pau Gimeno, un Billy Elliot actor con un prometedor futuro

Madrid, 29 ago (EFE).- Tiene 17 años y un futuro prometedor en varias disciplinas. El actor Pau Gimeno lleva formándose en danza y actuación desde que tenía 6 años, una dedicación que ha dado sus frutos y lo ha llevado a ser uno de los protagonistas de la serie de ciencia ficción "Paraíso" (Movistar+), que acaba de finalizar el rodaje de su segunda temporada.

“No se hace duro y me lo paso bien. Al final hacemos lo que nos gusta y es mejor que esté bien y esté satisfecho”, cuenta a Efe el actor barcelonés en pleno rodaje, tras repetir varias veces una escena, bajo un intenso sol, en una zona de campos en Chinchón (Madrid).

Después de casi tres meses de rodaje, esta semana terminaron las grabaciones de la segunda temporada de “Paraíso”, la serie creada por Fernando González Molina que ha supuesto una reivindicación a la ciencia ficción hecha en España.

Con su mechón gris y su imagen ochentera, subido a una bicicross Motoretta roja de manillares altos, Gimeno es Javi, uno de los adolescentes protagonistas de la serie, que transita entre los varios universos creados por el cineasta de “Palmeras en la nieve” y la trilogía del Baztán.

En esta nueva temporada de la serie original Movistar+ producida en colaboración con The Mediapro Studio, explica Gimeno, vive “un pequeño cambio de madurez”. En la primera temporada, que se rodó hace justo un año, Javi tenía 14 años y ahora en la segunda tendrá 17, una edad más cercana con la del actor.

Aunque apareció en un par de escenas de la serie de Antena 3 “Amar es para siempre”, el de Javi ha sido su primer gran papel en televisión y ha vivido la experiencia convencido de que quiere dedicarse a esto.

“De momento quiero seguir para adelante en este mundo porque estoy muy cómodo. Cada día que vengo a rodar, tengo la necesidad de mejorar. En unos años me gustaría seguir dedicándome a esto si se puede porque me gusta mucho”, apunta el actor y bailarín, convencido pese a su corta edad. "La interpretación -añade- es mi motor para querer ser mejor".

A Gimeno le viene desde pequeño la pasión por la actuación. “A mí siempre me decían que era un payaso, un niño que le gustaba mucho mostrarse, y me gustaba estar en el escenario desde pequeño. Me sentía en mi lugar”, relata. De lo que más disfruta, agrega, es "del hecho de poder hacer o ser cosas que no haría en la realidad", de entrar "en más mundos que te separan de este".

Hijo de padres apasionados del teatro, Gimeno comenzó con seis años a asistir a talleres de teatro en el Cercle de Gràcia de Barcelona. También de niño comenzó a formarse como bailarín en clásico, contemporáneo y español en el I.E.A.Oriol Martorell, de Barcelona, en Scaena (Víctor Ullate) y en la Escuela Billy Elliot.

La combinación de sus dos pasiones, la danza y la actuación, lo llevó a ser uno de los niños elegidos para protagonizar el musical “Billy Elliot”, que se estrenó en octubre de 2017 en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

Ser multidisciplinar “es algo muy bueno porque si te gusta este mundo y sabes muchas disciplinas podrás trabajar más”, explica Gimeno, quien está ya en plenos ensayos de otro musical que será estrenado próximamente en Madrid.

Gimeno se mudó a la capital hace unos años para poder seguir con su carrera y espera que "Paraíso" le abra las puertas de la televisión y el cine. Pese a esto, afirma, "no voy a dejar de hacer castings, todos los que pueda".

"Es no rendirme, no parar de trabajar y siempre que pueda estar aprendiendo. Si es lo que me gusta, es lo que tengo que hacer. Disfrutar al máximo de lo que estás haciendo, pensar en lo que viene y no rendirte", sentencia el joven.