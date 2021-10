Paul Urkijo rueda un filme de fantasía y aventuras en la Euskadi del s. VIII

Madrid, 19 oct (EFE).- El director de "Errementari" (2018) Paul Urkijo ahonda en su pasión por la mitología vasca en su próxima película, "Irati", una historia fantástica rodada en euskera y ambientada en el siglo VIII, cuyo rodaje transcurre estos días en la provincia de Álava.

Con un presupuesto de más de 4 millones de euros que duplica al de su anterior filme, Urkijo ha tomado como punto de partida los personajes de una trilogía de cómics de los años 80 llamada "El ciclo de Irati" pero la historia que cuenta, dice a Efe en una pausa del rodaje, es "muy diferente".

"La trama mezcla hechos históricos y mitológicos y gira en torno a la batalla de Roncesvalles y la desaparición del tesoro de Carlomagno", avanza Urkijo. "Es la época en la que el islam y el cristianismo están en pugna y aún hay focos de paganismo que van desapareciendo".

El personaje principal, que interpreta Eneko Sagardoy ("Handia"), es un señor feudal, cristiano, que busca el cuerpo sin enterrar de su padre y cuenta con la ayuda de una misteriosa joven de la zona, Irati (Edurne Azkarate), que le adentra en el mundo de la mitología vasca.

"Siempre he sido amante de los cuentos y la mitología y en este caso es del lugar donde vivo y lo que he mamado desde niño, para mi es un homenaje a todo eso y es lo que siempre he querido hacer", afirma el director.

"En la mitología vasca tenemos un dicho que señala que 'todo lo que tiene nombre existe" y de eso va la película, hay deidades que si las olvidamos, desaparecen".

En el reparto figura también Itziar Ituño, célebre por la serie "La casa de papel", con un personaje "secundario pero clave en la historia" del que Urkijo no quiere revelar nada más, junto a Iñigo Aranbarri, Nagore Aramburu o Elena Uriz, entre otros.

El rodaje arrancó a finales de septiembre y se prolongará ocho semanas hasta finales de noviembre en diferentes localizaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Huesca y Navarra. Estos días ruedan en la Cueva de la Leze, en Álava, donde ubican la entrada a ese mundo mitológico y subterráneo.

"Gran parte de la película sucede en una cueva, porque ahí es donde los cuentos ubican a muchas deidades", señala.

Al hablar de referentes Urkijo menciona "Excalibur" por la mezcla de historia y leyenda. Sin embargo, a nivel estético se sitúa más cerca de "Braveheart" y también afirma que tiene algo de "El señor de los anillos".

Aunque más que otras películas, los referentes visuales han sido "fotos de naturaleza". Dice que será una película "grande y espectacular", tanto por la ubicación en entornos naturales como por la ambientación de época, que ha sido todo un reto.

"Hemos querido ser fieles a nivel histórico pero es una época muy oscura, entre el Imperio romano y la Edad Media, hay muy poca información a nivel visual que es lo que nos interesa, hemos trabajado con historiadores que nos han guiado pero a la vez dejamos paso a la fantasía, un realismo mágico naturalista propio de la mitología vasca".

El rodaje en euskera no es ya una novedad y ha dejado de ser un obstáculo para el público o los premios, como han demostrado en los últimos años películas como "Handia" (2017), de Jon Garaño y Aitor Arregi, "Ane" (2020) de David Pérez Sañudo o la propia "Errementari".

"Las lenguas aportan a la historia y en este caso además, al ser una película histórica, da más realismo y un tipo de exotismo que no te dan las lenguas mayoritarias", sostiene Urkijo. "Es un tesoro que tenemos que compartir".