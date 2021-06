Pedro Simón, premio Rey España: Me faltó por contar una historia de la covid

Madrid, 8 jun (EFE).- El periodista Pedro Simón, de El Mundo, que este miércoles recibe el Premio Rey de España en la categoría de Prensa por el reportaje "Hugo, historia de un corazón", cree mucho en el periodismo social que cuenta las cosas despacio, en historias como la que ha conocido durante la pandemia y que le ha faltado por escribir.

En una entrevista con la Agencia Efe un día antes de recibir el galardón de manos de Felipe VI, Simón cuenta de refilón de qué se trata esa historia que ha discurrido en estos tiempos difíciles de la covid, pero antes detalla la del pequeño Hugo, cómo fue la espera, el trasplante y la recuperación de aquel bebé de 15 meses tras recibir un corazón en septiembre de 2019.

P. ¿Cómo llegó hasta Hugo y sus padres?

R. Quería contar la historia de un niño que necesitase un corazón, y quería soltarla cuando la historia acabara bien porque quería contar una historia con final feliz; nos pusimos en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes para poder estar en todo el proceso, incluso en el quirófano.

Necesitábamos unos padres que entendieran que queríamos estar ahí todos los días, desde que llegaran al hospital y dimos con Deiva y Álex, una pareja de canarios. Conocimos a Hugo cuando llegó en un vuelo, en un avión medicalizado y fue trasladado a La Paz.

P. Dice usted "queríamos una historia que acabara bien", pero ¿y si hubiera acabo mal?

R. No la habríamos contado. El compromiso con los padres era que se publicaba si terminaba bien. Si Hugo fallecía, todo el material se tiraba a la basura.

El 90 por ciento de la gente que yo conozco en esta profesión es buena gente; tenemos mala fama generalmente y hay que hacer una pedagogía de que somos gente de palabra y de que lo que decimos va a misa. Ese era el compromiso con los padres, pero estaba convencido de que iba a salir bien porque estadísticamente salen bien.

P. ¿Qué tal está ahora Hugo?

R. Viene de vez en cuando a revisión a Madrid y siempre que vienen me llaman. Hugo está como una moto. Yo no se qué tipo de corazón le han puesto (bueno sí que sé de quien es pero no se lo puedo contar). Es un terremoto, un volcán, está lleno de vida, duerme poco, esta todo el día en la playa haciendo el zascandil... lo que tiene que hacer un niño.

P. Premio Rey de España en Prensa por esta historia y, en definitiva, por el periodismo social, y en este año tan duro.¿Ha ganado espacio este tipo de periodismo en esta época?

R. Me encantaría pensar que sí pero sospecho que no porque la mayor parte del sesgo que yo he visto en este tipo de informaciones tenía que ver siempre con lo político, esa cosa viscosa que lo impregna todo y al final todo está bajo sospecha.

Pero la gente sí ha agradecido la información útil que le venía bien, como saber el número de contagiados y fallecidos o dónde se podían acercar si les pasaba algo. También el que se hablara de cosas que les atañen, y no hay nada más universal que el dolor, la soledad, el miedo... y casi todas las historias durante la pandemia tenían que ver con eso.

No sé si ha salido ganando el periodismo social, pero sí creo en las historias que tienden puentes entre la gente que vive en zonas jodidas y los que vivimos en zonas de confort. Creo en el periodismo que quita etiquetas, de tal modo que 'esa mujer' no es una puta o 'este chico' no es un yonki. Todo es mucho más complicado y hay que explicar los por qués. Esto lo tiene que hacer el periodismo porque donde hay una herida hay una historia que contar, y las hemos visto muy seguidas durante la pandemia.

P. ¿Le ha faltado contar a usted alguna?

R. Me ha faltado contar una que conocí hace poco, que los padres no han querido y yo respeto. La historia de un niño que hace un mes ha muerto con 14 años por coronavirus en Carabanchel. Estaba completamente sano, sin ninguna patología previa. Esa me habría gustado contarla. Hay muchos adolescentes que siguen saliendo como si no pasara nada, creyéndose inmortales.

P. ¿Qué va a hacer con el premio; algunas veces los dona o los regala?

R. Cuando me dieron el Ortega y Gasset en el 2015 me quedé con la dotación económica, pero el Chillida se lo regalé a un cura amigo que le gusta, a Javier Baeza, el párroco de la iglesia de Entrevías que trabaja con gente que lo está pasando muy mal.

Este premio (el Rey de España) lo guardaré con mucho cariño y, si no, se lo daré a los padres, que siempre lo guardan todo con mucho cariño. Mi padre sigue recortando todo lo que escribo en papel y cuando termina el año me lo da en una carpeta. A mi me llena de ternura. Lo más seguro es que se lo dé a él que siempre le encuentra hueco. Creo que es el sitio donde más honrado va a ser el premio. Yo me lo llevo dentro y a él le va a hacer mucha ilusión tenerlo.

P. ¿Y a Hugo?

R. A Hugo le invitaré a algo cuando venga por aquí.

Belén Escudero