La película "Josefina" da esperanza a quienes no pueden permitirse soñar

Madrid, 3 nov (EFE).- Emma Suárez y Roberto Álamo, cinco premios Goya entre los dos, trabajan por primera vez juntos en "Josefina", un drama en el que la ternura se impone para "abrir una puerta a la esperanza y decir a la gente solitaria que puede comenzar a vivir y encontrar el afecto, quizá el amor", dice el actor madrileño en una entrevista con Efe.

"Se puede, como sea", dice, y en esta historia, el milagro es una pequeña mentira que conecta a dos seres solitarios: "Pero es una mentira que sale precisamente por su incapacidad de comunicarse con las personas, es como si algo dentro de él quisiera que hubiera sido verdad. Es (una mentira) perdonable", apunta su creadora, la guionista Belén Sánchez-Arévalo.

"Josefina" es el debut en el largometraje del tándem creativo formado por Sánchez- Arévalo y el director Javier Marco, ganadores del Premio Goya 2021 a Mejor Cortometraje de Ficción por "A la cara" (semilla del que será su segundo largo) y pareja desde hace diez años, que dedicaron los últimos seis a reducir, sintetizar y pulir un guion que ha quedado maravilloso.

"Menos es más", afirman ambos en una entrevista con Efe. A los dos les gustan las películas que dejan cierto poso", por eso, después de esa labor de reescritura con mimo, una y otra vez, "bajamos la velocidad, el tempo de la cinta". En "Josefina", no hay prisa.

"Queríamos hacer dos personajes con sus vericuetos, que son muchos, pero que fueran buenos, buena gente, aún con sus defectos, sus cosas incompletas pero que contrasten con ese mundo gris que les rodea", señala Marco.

La película, considera Álamo, "es tan hermosa, va tan al eje de lo humano, que se entiende perfectamente aún sin la referencia de la pandemia (...) está por encima de eso -afirma-, la soledad es algo que todos, en alguna medida, alguna vez, la hemos sentido".

Y todo ello, sin necesidad de decir muchas cosas. "Mucha gente nos ha dicho que agradece los silencios de la peli. Estamos tan acostumbrados al ruido y a hablar por hablar que a veces los silencios están cargados de muchos más significados que las palabra", añade Suárez.

Berta (Suárez) es una madre que va a visitar a su hijo Sergio (Miguel Bernardeau) a la cárcel, y Juan (Álamo) es un funcionario de prisiones, un hombre solitario y tímido con problemas para comunicarse con los demás, pero con mucha necesidad de afecto.

Cada domingo, Juan observa a Berta sin saber cómo acercarse a ella; uno de esos días, se sorprende a sí mismo haciéndose pasar por otro padre e inventándose a una hija dentro de la cárcel: Josefina.

"Juan es un ser solitario, con una soledad no deseada (...), y con dificultades para relacionarse socialmente que, a través de una pequeña mentira, conoce al personaje de Emma". De esa relación "nace una pequeña puerta a la esperanza; en definitiva -afirma-, es una historia de amor".

Un personaje alejado de sus rudos policías, que el madrileño reconoce que se parece mucho más a él que cualquiera de los que suele hacer; Suárez, por su parte encuentra muchas cosas en común con Berta.

"Es una mujer que tiene una rutina y una carga y una serie de responsabilidades con las que muchas mujeres nos podemos identificar", salvando las distancias, dice la ganadora de dos goyas el mismo año, 2016, uno como protagonista de "Julieta" y otro como actriz de reparto de "La propera pell".

"Hay elementos comunes a muchas mujeres que llevamos -salvando las diferencias- vidas de supervivencia, que tenemos que luchar por sacar adelante tu vida, que no es fácil. Una mujer que vive sola con un marido que está enfermo y tiene un hijo en prisión: es alguien que no tiene tiempo para ella misma", considera Suárez.

Es una historia con lo que se van a identificar muchas mujeres y muchas personas que están muy solas para las que "soñar no forma parte de sus vidas", apunta Suárez.

Y luego está el hijo, un chaval que, "de un día para otro se ve en la cárcel, y toda esa energía de niño se ve aplastada por el cemento de las paredes de la cárcel. Al final -señala Bernardeau a Efe- esto le hace mella en su carácter".

"Me encanta de su personaje que no se dice por qué está en la cárcel pero está muy bien apuntado que es un tipo refinado, no es un macarra, ni un pendenciero o violento. Sabes que no puede estar en la cárcel por algo terrible", sino por algo, apunta Suárez, "que le podía haber pasado a cualquiera".

La cinta llega este viernes a las salas comerciales de toda España.

Alicia G. Arribas