Las películas sobre el mundo LGTBQ triunfan en el Festival de Cine de Tribeca

Las películas que se adentran en el mundo LGTBQ han sido las claras triunfadores de esta particular edición del Festival de Cine de Tribeca, que pese a la pandemia del coronavirus ha querido celebrar una versión online, en la que se concedió el premio de Mejor Narrativa Estadounidense a "The Half of It" y el de Mejor Documental a "Socks on Fire".

"The Half of It", que cuenta la historia de un triángulo amoroso entre tres adolescentes, dos mujeres y un hombre, se zambulle en la complicada situación de una joven que aun no ha salido del armario y que no se decide a expresar lo que siente por una compañera.

"La película es encantadora, energética, divertida, bien situada, está dirigida con confianza, y los personajes están bien definidos y los actores fueron fantásticos", afirma en un comunicado emitido por el festival el jurado de esta categoría, que incluye a Cherien Davis, Terry Kinney y Lucas Hedges.

La cinta, dirigida por la estadounidense de origen asiático Alice Wu, está protagonizada por los jóvenes Leah Lewis, Daniel Diemer y Alexxis Lemire.

Mientras "Socks on Fire", etiquetado como el Mejor Documental de la muestra, refleja un duro enfrentamiento de una familia del EE.UU. profundo, en concreto de Alabama, que se desata entre una mujer extremadamente homófoba y su hermano, un homosexual orgulloso que no oculta su orientación sexual.

"La película utiliza nuevas técnicas entretejidas en la historia documental y la narrativa", señaló el jurado de esta sección, del que formaron parte, entre otros, Chris Pine y Regina K. Scully.

Dentro de esta categoría, destacó además el galardón concedido al documental mexicano "499", de Rodrigo Reyes, que analiza las consecuencias de la colonización española en un México actual plagado de violencia, y que fue reconocido con el premio a la Mejor Cinematografía.

"Los cineastas hicieron un trabajo increíble tejiendo una historia de ficción con lo que está sucediendo en la actualidad con los desaparecidos, y casando dos visiones tan grandes como puede hacer sólo el cine", dijeron los miembros del jurado de "499".

La película polaca "The Hater", dirigida por Jan Komasa, también se llevó otro importante premio, el de Mejor Narrativa Internacional, con un reflejo de cómo la desinformación gana terreno en una sociedad cada vez más polarizada.

"Increíblemente relevante para la actualidad", dijeron los miembros del jurado que eligieron esta cinta.

Además, Noé Hernández, protagonista de la cinta mexicana "Kokoloko" -dirigida por Gerardo Naranjo-, se llevó el reconocimiento al Mejor Actor en la categoría de Narrativa Internacional por su papel en esta historia de amor del México rural.

Otro destacado premio fue el que recibió el cineasta chileno Gaspar Antillo por su largometraje "Nadie sabe que estoy aquí", la historia de un joven con voz angelical que un buen día triunfa en las redes sociales, que recibió el premio de Mejor Director de Nueva Narrativa.

"No More Wings", de Abraham Adeyemi, fue reconocido como el Mejor Corto de Narrativa; "My Father the Mover", de Julia Jansch, como Mejor Corto Documental, y "Friends", de Florian Grolig, como Mejor Corto Animado.

"Somos afortunados de que la tecnología permitiera a nuestro jurado reunirse este año a honrar a nuestros cineastas", dijo en un comunicado la cofundadora del festival, Jane Rosenthal. "Pese a no poder estar juntos físicamente, aun pudimos apoyar a nuestros artistas, lo cual siempre ha estado en el centro de nuestro Festival", agregó.

Este año, el coronavirus llevó a que el Festival de Cine de Tribeca, fundado en 2002 para reavivar la zona de Nueva York más afectada por el atentado del 11S, inicialmente anunciara un aplazamiento indefinido, aunque semanas más tarde reveló que había organizado una versión virtual.

Aun así, no todas las películas que estaban programadas para la muestra decidieron participar, y sólo una parte de ellas estaban disponibles para el visionado de la prensa y los miembros de la industria.

Lo más llamativo para el público general ha sido el "Tribeca Immersive: Cinema360", que presentó 15 películas de realidad virtual reunidas en cuatro programas de unos 30 o 40 minutos cada uno, y que se pudieron ver en los hogares desde el pionero dispositivo Oculus de Facebook desde el 17 de abril.

Aunque estaba previsto inicialmente desde el 15 al 26 de abril, la versión digital se extenderá hasta el 15 de mayo.