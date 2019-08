Cuatro películas españolas preseleccionadas a los Premios del Cine Europeo

La Academia de Cine Europeo (EFA, por sus siglas en inglés) dio a conocer hoy las 46 películas, cuatro de ellas españolas, preseleccionadas para optar a una nominación a los Premios del Cine Europeo, cuya gala en su 32ª edición se celebrará en Berlín el 7 de diciembre.

"Con 31 países europeos representados, la lista refleja una vez más la gran diversidad del cine europeo", comunicó la EFA desde su sede en la capital alemana.

Entre los filmes españoles preseleccionados figuran "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar; "La noche de 12 años", una coproducción hispano-franco-argentina de Álvaro Brechner; "O que arde", de Oliver Laxe, coproducida por España, Francia y Luxemburgo; y "El reino" (España, Francia), de Rodrigo Sorogyen.

Esta primera lista incluye asimismo cintas como "Synonymes", de Navad Lapid; "Grâce a Dieu", de François Ozon; "Mr. Jones", de Agnieszka Holland; "Sorry we missed you", de Ken Loach; "Le jeune Ahmed", de los hermanos Dardenne; "Yesterday", de Danny Boyle; "Kler", de Wojciech Smarzowski; y "System Crasher", de Nora Fingscheidt.

Las películas han sido seleccionadas por un comité formado por la presidencia de la EFA y la española Paz Lázaro, el italiano Giorgio Gosetti, la alemana Kathrin Kohlstedde, el lituano Edvinas Pukšta -todos ellos programadores de festivales-, la exhibidora rusa Mary Nazari y la agente de ventas francesa Agathe Valentin como expertos invitados.

En las próximas semanas, más de 3.600 miembros de la Academia votarán a las cintas nominadas en las categorías de mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guionista.

Los filmes nominados serán anunciados el 9 de noviembre durante el Festival de Cine Europeo que se celebra en a ciudad española de Sevilla.

Un jurado de ocho miembros elegirá a los distinguidos en las categorías de cinematografía europea, edición, diseño de producción, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, banda sonora y efectos visuales.